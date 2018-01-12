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Ahmet Hakan: Abdullah Gül konusunda Erdoğan neden haklı?

" Hem AKP’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AKP’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya..."

12 Ocak 2018 11:27

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki gerginliği  köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Abdullah Gül konusunda Erdoğan neden haklı?" diye sordu. Hakan, "Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya... Hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya... İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren. Eh! Haksız da sayılmaz hani." dedi. 

Hakan'ın "Melih Gökçek Sözcü’de yazarsa" başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

- Abdullah Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya...

- Abdullah Gül dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya...

- Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya...

- Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya...

- Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya...

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren.

Eh! Haksız da sayılmaz hani.

 

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