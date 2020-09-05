Ahmet Hakan: Abdullah Gül devreden çıkarsa Muharrem İnce de devreden çıkar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'li Muharrem İnce'nin Sivas'tan başlattığı Memleket Hareketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnce'nin bütün yatırımını Abdullah Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali üzerine yaptığı görüşünü ifade eden Hakan, "Gül devreden çıkarsa İnce de devreden çıkar. İnce’nin buna karşı bir B planı olduğunu sanmıyorum" dedi.

Hakan, İnce'nin ilk halk buluşmasıyla ilgili şunları kayetti:

Sivas’ta otobüsünün önünde büyük bir kalabalık toplansa, “Korona zamanı böyle şey olur mu?” diyeceklerdi. Kalabalık toplanmasa, “Muharrem İnce’yi 30 kişi bile dinlemeye gelmedi” diyeceklerdi. İkincisi oldu, ikincisini dediler. Hatta daha da ileri gittiler. “Ölü doğdu, fos çıktı” dediler. Sonuç? Maskeli ve mesafeli bir kapalı salon toplantısı yapsaydı, çok daha iyi ederdi.

Muharrem İnce’yi o kanal yayınlamış, bu kanal yayınlamamış. Ben Muharrem İnce’nin yerinde olsam... Yayınlayan ve yayınlamayan kanallarla ilgili yorumlar yapanlara şöyle seslenirdim: “Ben sözümün gücüne güveniyorum. Sözümün gücünün bütün hesapları alt üst edeceğine inanıyorum. Kimin hangi hesapla yayınladığından ya da kimin hangi hesapla yayınlamadığından bana ne? Yayınlandığı mecraya göre sözüme kıymet biçmek, ilkelliktir”.

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