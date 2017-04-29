Ahmet Hakan: Abdullah Gül beni haksız çıkardı, mahvetti analizimi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) "Türkiye'nin yeniden siyasi denetim sürecine alınması" kararıyla ilgili olarak "Ülkemizin demokrasi, hukuk ve insan hakları standartlarını evrensel kriterlere yaklaştıracak kapsamlı bir reform sürecine yeniden girilmesi gerektiğine samimiyetle inanıyorum" diyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, kendisini haksız çıkardığını söyledi. Hakan, "Perişan etti, mahvetti, kaldırıp attı, tekzip etti kendisiyle ilgili yazdığım analizi" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Flaş! Flaş! Flaş! Ve Abdullah Gül, beni haksız çıkardı" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Gül’ün yaptığı bu açıklama, gerçekten önemli.

*

Abdullah Gül...

İlk kez cesaret gösterdi, ilk kez risk aldı, ilk kez tavır koydu, ilk kez bayrak açtı, ilk kez Erdoğan’la çelişmeyi göze aldı, ilk kez “Böyle olmaz” dedi, ilk kez çok açık konuştu.

*

Tam da benim “risk almaz, temkinlinin kralıdır, kafayı çıkarmaz, garanticidir, açık oynamaz” falan diye yazdığım gün yaptı bunu.

Yani perişan etti, mahvetti, kaldırıp attı, tekzip etti kendisiyle ilgili yazdığım analizi.

Avrupa Konseyi’nin Türkiye’yi izlemeye ve denetime almasına karşı iktidardan yükselen sesler şöyle:

- Ayıp karar!

- Pişman olacaklar!

- Kararı tanımıyoruz!

- Al kararını başına çal!

- Onlar kovmadan biz ayrılalım!

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İktidar kanadından bu tür tepkiler yükselirken...

Abdullah Gül’den tam tersi bir ses yükseldi.

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Gül’ün kişisel sosyal medya hesabında yazdıklarının özeti şöyle:

- Avrupa Konseyi, AK Parti iktidarının ilk döneminde yapılan reformlara tam destek oldu.

- 2010’da Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’ne başkan seçildi! Bir AK Partiliyi kendilerine başkan seçtiler yani.

- Karara fevri tepkiler göstermek yerine özgürlükçü ve reformcu bir iklimiegemen kılın. Böylesi bir tutum milletin refahı için çok daha yararlı bir tutum olur.

*

Hiç kimsenin “Önce biz kendimize bakalım” diyemediği ve Avrupa’ya göz kırpmanın vatana ihanet olarak algılandığı bir ortamda...

Abdullah Gül’ün yaptığı bu açıklama, gerçekten önemli.

*

Abdullah Gül...

İlk kez cesaret gösterdi, ilk kez risk aldı, ilk kez tavır koydu, ilk kez bayrak açtı, ilk kez Erdoğan’la çelişmeyi göze aldı, ilk kez “Böyle olmaz” dedi, ilk kez çok açık konuştu.

*

Tam da benim “risk almaz, temkinlinin kralıdır, kafayı çıkarmaz, garanticidir, açık oynamaz” falan diye yazdığım gün yaptı bunu.

Yani perişan etti, mahvetti, kaldırıp attı, tekzip etti kendisiyle ilgili yazdığım analizi.