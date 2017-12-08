Ahmet Hakan: Abdulkadir Selvi bu bulmacayı çözmeli

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 18 Nisan 2013'te üç sayfalık bir bilgi notu hazırladığı ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ı Reza Zarrab hakkında "uyardığı" yolunda ileri sürülen iddiayı yazmasına köşe komşusu Ahmet Hakan'dan yanıt geldi. Hakan, "Abdulkadir Selvi bu bulmacayı çözmeli" diyerek, “MİT’in Reza ile ilgili Başbakanlığı uyardığı bir raporu var mıdır?” sorusuna Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın “Evet, böyle bir şey söz konusu. Dikkate alınmalıydı” sözlerini hatırlattı.

Selvi, "MİT’teki FETÖ’cü hazırlamış, FETÖ’cü gazeteci yayınlamış, Kemal Bey de bunun üstüne atlamış" demişti.

TIKLAYIN: "Erdoğan'ın, Zarrab ve bakanlar konusunda uyarıldığına ilişkin raporu, MİT'teki FETÖ'cüler hazırladı"

Hakan'ın "Trump’ın Kudüs kararı Müslümanlar ile ‘kâfirler’ savaşına yol açar mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdulkadir Selvi’nin yazısından öğreniyoruz ki...

MİT, 2013 yılında Reza Zarrab konusunda hükümeti uyarmamış.

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İyi, güzel ama...

Geçen gün Meclis’te şöyle bir olay yaşandı:

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CHP’li Mahmut Tanal, hükümet adına soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a şu soruyu sordu:

“MİT’in Reza ile ilgili Başbakanlığı uyardığı bir raporu var mıdır?”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Evet, böyle bir şey söz konusu. Dikkate alınmalıydı.”

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Kısacası...

- MİT, “Böyle bir raporumuz yok” diyor.

- Bakan “Böyle bir rapor var” diyor.

Ve ortaya bir bulmaca çıkıyor.

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Bakalım bu bulmacayı Abdulkadir Selvi çözebilecek mi?