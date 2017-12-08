T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Abdulkadir Selvi bu bulmacayı çözmeli

"MİT, 'Böyle bir raporumuz yok' diyor, Yılmaz 'Var' diyor"

08 Aralık 2017 13:36

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 18 Nisan 2013'te üç sayfalık bir bilgi notu hazırladığı ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ı Reza Zarrab hakkında "uyardığı" yolunda ileri sürülen iddiayı yazmasına köşe komşusu Ahmet Hakan'dan yanıt geldi. Hakan, "Abdulkadir Selvi bu bulmacayı çözmeli" diyerek, “MİT’in Reza ile ilgili Başbakanlığı uyardığı bir raporu var mıdır?” sorusuna Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın “Evet, böyle bir şey söz konusu. Dikkate alınmalıydı” sözlerini hatırlattı.

Selvi, "MİT’teki FETÖ’cü hazırlamış, FETÖ’cü gazeteci yayınlamış, Kemal Bey de bunun üstüne atlamış" demişti.

TIKLAYIN: "Erdoğan'ın, Zarrab ve bakanlar konusunda uyarıldığına ilişkin raporu, MİT'teki FETÖ'cüler hazırladı"

Hakan'ın "Trump’ın Kudüs kararı Müslümanlar ile ‘kâfirler’ savaşına yol açar mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdulkadir Selvi’nin yazısından öğreniyoruz ki...

MİT, 2013 yılında Reza Zarrab konusunda hükümeti uyarmamış.

*

İyi, güzel ama...

Geçen gün Meclis’te şöyle bir olay yaşandı:

*

CHP’li Mahmut Tanal, hükümet adına soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a şu soruyu sordu:

“MİT’in Reza ile ilgili Başbakanlığı uyardığı bir raporu var mıdır?”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Evet, böyle bir şey söz konusu. Dikkate alınmalıydı.”

*

Kısacası...

- MİT, “Böyle bir raporumuz yok” diyor.

- Bakan “Böyle bir rapor var” diyor.

Ve ortaya bir bulmaca çıkıyor.

*

Bakalım bu bulmacayı Abdulkadir Selvi çözebilecek mi?

ETİKETLER

ahmet hakanhaberselviaçıklamamitraporbakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24