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Ahmet Hakan: ABD'den 11 milyar dolara uçak almıştık, vize yoksa adrese mi yollayacaklar?

"Bu adam yüze karşı gülüyor ama arkadan dolap çeviriyor"

10 Ekim 2017 05:49

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD ile Türkiye arasında yaşanan 'vize krizi'nin ardından Türk Hava Yolları'na (THY) alınması için Boeing'e 11 milyar dolarlık 40 adet uçak sipariş verilmesini hatırlatarak "11 milyar dolara uçak almıştık ABD’den. Hem de 10 gün önce...Vize mize yoksa...O uçakları nasıl alacağız?"

Ahmet Hakan'ın "ABD ile nasıl başa çıkılır" başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trump için ne dediysek o

Trump için dedim ki...

- Bu adam sırt sıvazlıyor ama arkadan yapacağını yapıyor.

- Bu adam yüze karşı gülüyor ama arkadan dolap çeviriyor.

- Bu adam eli kuvvetlice sıkıyor ama bırakınca unutuyor.

*

Benim günler önce söylediğimi...

Şimdi herkes söylemeye başladı.

*

Son zamanlarda biraz fazla “Ben demiştim” demeye başladım.

Yaşlanıyor muyum acaba?

Yoksa hafazanallah kibir mi?

 

Söz konusu ABD ise manşeti atmadan önce bin kere düşüneceksin

10 gün önce...

İki gazetede atılan manşet...

*

Söz konusu ABD ise...

Manşeti atarken...

Bin kere düşüneceksin.

 

Erdoğan'a karşıyım diye ABD'den yana olma!

Erdoğan’a karşıyım diye...

ABD’den yana olma!

*

Ama Erdoğan’a taraftarım diye de...

Erdoğan’ı hatalarıyla yüzleştirecek eleştirilerinden yoksun bırakma!

*

Kısacası...

Dengeli ol ki...

Genç kalasın.

Genç kalasın.

 

Fethullah'a bayram ettirmemek için

ABD ile aramızda çıkan vize krizi...

En çok kimi sevindirmiştir?

Tabii ki Fetullah’ı?

*

O zaman bu krizle ilgili ne yapmalıyız?

Tabii ki sorunu diplomasiyle çözüp...

Fetullah’ın gülümsemesini yüzünde dondurmalıyız.

 

Bir de uçak aldıydık

11 milyar dolara uçak almıştık ABD’den.

Hem de 10 gün önce...

*

Vize mize yoksa...

O uçakları nasıl alacağız?

*

Adrese mi postalayacaklar?

Nedir?

 

Salata

Bir zamanlar Rus salatasını, Amerikan salatası yapmıştık.

*

Şimdi de Amerikan salatasını, Rus salatası mı yapacağız?

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