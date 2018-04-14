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Ahmet Hakan: ABD ve Rusya'yla arayı açmadan işi idare etmeye çalışıyoruz

"Olmuyor!.."

14 Nisan 2018 11:14

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Türkiye'nin ABD ve Rusya'ya karşı tutumunu kaleme aldı. Hakan, ABD'nin PYD'ye destek verdiğini, Rusya'nın ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı koruğunu söyleyerek, "İkisiyle de arayı açmadan işi idare etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Hakan'ın yazısında "Dış politikamızın özetinin özeti" başlığıyla yayımlanan bölüm şöyle:

ABD ile tam yakınlaşsak...

Olmuyor!

Çünkü ABD, resmen ve alenen PYD’ye destek veriyor.

*

Rusya ile tam yakınlaşsak...

Olmuyor!

Çünkü Rusya, resmen ve alenen Esad’ı koruyup kolluyor.

*

Biz de ne yapıyoruz?

İkisiyle de arayı açmadan işi idare etmeye çalışıyoruz!

 

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