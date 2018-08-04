Ahmet Hakan: ABD Türkiye kavgası karı-koca kavgası gibiyse...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Pastör Brunson'un tutukluluğunu gerekçe göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı sonrası yaşanan krizi "Aynı evin içinde 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar" diyerek yorumladı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Albayrak'ın yorumuna yönelik, " ABD/Türkiye kavgası karı-koca kavgası gibiyse, Karı-koca kavgasına asla karışılmaz.Çünkü... Ertesi gün onlar canciğer kuzu sarması olur, sizse dünyanın en adisi olursunuz.ABD ile Türkiye arasındaki kavgaya hiç karışmamak gerekir" diye yazdı.

TIKLAYIN-Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ABD krizi yorumu: 40 yıllık karı koca bile her konuda anlaşamıyorlar

Ahmet Hakan'ın "Soru ve cevaplarla CHP" başlığıyla (04 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Dolar nasıl düşmez? Dolar nasıl düşer?

- Düşmez: Bağırarak... Meydan okuyarak... Yakınarak... Suçu başkalarına atarak... Geçiştirerek... Yasaklayarak... Sıkarak... Boğarak... Esası kaçırarak...

- Düşer: Liyakat esas alınarak... Tarafsız ve adil bir yargı sistemi oluşturarak... Öngörülebilir olarak... Özgürlükleri arttırarak... Stratejiyle hareket ederek...

ABD/Türkiye kavgası karı-koca kavgası gibiyse

Karı-koca kavgasına asla karışılmaz.

Çünkü...

Ertesi gün onlar canciğer kuzu sarması olur, sizse dünyanın en adisi olursunuz.

O yüzden...

ABD ile Türkiye arasındaki kavgaya hiç karışmamak gerekir.

Yetişin komşular!

Rahip işinin içinden

Çıkamıyorum

Rahip ev hapsine çıkarılmıştı. Bir sonraki duruşmada da serbest kalacaktı. Gidişatın bu şekilde olduğunu herkes görüyordu.

Buna rağmen ABD yönetimi, azıcık daha sabretmek yerine neden masayı manasız şekilde devirmeyi tercih etti?

Nedir, ne iştir?

Kurbanınız olayım aydınlatın beni.

Yoksa bunların derdi rahip falan değil de maraza çıkarmak mı?

İyi ama dertleri maraza çıkarmaksa maraza çıkaracak bin tane konu bulabileceklerken neden rahip meselesine abanıyorlar ki?

Nedir, ne iştir?

Ne olur bilen varsa bir himmet eylesin.

İşin içinde gerçekten de Evanjelist dayanışması mı var?

Rahip Evanjelist olduğu için mi bunu yapıyorlar?

Kafayı bu kadar sıyırmış olabilirler mi?

Nedir, ne iştir?

Serinkanlı yorum yapma yeteneğini hâlâ koruyan imrenilecek insanlar! Lütfen yeşillendirin!

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