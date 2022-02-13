Ahmet Hakan, 6 liderin buluşmasını yorumladı: Davutoğlu, çok konuşup masadakileri bezdirmiştir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 6 muhalefet partisi liderinin dünkü çalışma yemeğini yorumladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın 'tutkalı' olduğunu belirten Hakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için ise, "Davutoğlu, çok konuşup masadakileri bezdirmiştir" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Kılıçdaroğlu: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı. Akşener: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Karamollaoğlu: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Babacan: Tek başına Erdoğan’ı deviremeyeceğini fark etmiş olması, onu masaya oturttu. Davutoğlu: 'Benim bir özgül ağırlığım var' edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Uysal: Masaya inceden gıcık olarak oturmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü fedakâr ve cefakâr bir yapısı var." ifadesini kullandı.