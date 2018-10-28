Ahmet Hakan: 2018 yılında donarak şehit olmak da nedir Allah aşkına?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde uzman çavuş Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in donarak şehit olmasıyla ilgili, "2018 yılında donarak şehit olmak da nedir Allah aşkına?" sorusunu yönelterek, "Bu işin sorumluları hesap vermelidir! Hiç lamı cimi yok!" dedi.

Ahmet Hakan, iki uzman çavuşun donarak şehit olmasını yorumladı. Hakan meseleyi üç maddede şöyle değerlendirdi:"

Bir: 2018 yılında donarak şehit olmak da nedir Allah aşkına? Üstelik ekim ayında! Şehadet tabii ki kutlu bir mertebedir, amenna! Ama şehadetin kutlu bir mertebe olması, askerlerimizin hayatının bu denli ucuz olduğu anlamına gelmez, gelemez, gelmemeli... Açılan soruşturmalar kimsenin gözünün yaşına bakılmadan etkili bir şekilde yapılmalıdır! Bu işin sorumluları hesap vermelidir! Hiç lamı cimi yok!

İki: İki askerimizin donarak şehit olduğu bir ortamda... Kimsenin kılı kıpırdamıyorsa, kimse istifa etmiyorsa, kimse bu işin peşine düşmüyorsa, bu olay ülkenin en önemli meselesi haline gelemiyorsa, “bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” denmiyorsa, “çocuğum üstü açık uyumasın” diye çırpınan analar akıllara gelmiyorsa... Vicdanımız donarak ölmüştür de haberimiz yoktur!



Üç: İki kahraman uzman çavuşumuz, kadro sorunları çözülmeden şehit oldu... MHP’li İzzet Ulvi Yönter, aylardır bu sorunu bulduğu her platformda dile getirdi, getiriyor. Ancak bir türlü çözüm yok. Donarak şehit düşen bu iki kahramanın hatırına uzman çavuşlarımızın kadro sorunu çözülsün bari! Acıyı hafifletmez ama ah’layıp vah’lamak dışında bir iş yapılmış olur."



Ahmet Hakan'ın "Donarak şehadet olayına dair üç şey" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz