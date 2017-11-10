T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: 2014'te kalkmamıştım, bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa

"Fesli Kadir'in cenazesi bayağı tenha olacak"

10 Kasım 2017 10:12

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'ı 2014'te ayağa kalkmadan geçirdiğini söyledi. Hakan, O günden bugüne Atatürk’ün gözümdeki yeri öyle büyüdü ki" diyerek, "Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa" dedi.

Hakan'ın, "Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa" başlığıyla (10 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

2014 yılının 10 Kasım’ıydı.

Saat 9’u 5 geçiyordu.

Mahalle kahvesinin önünde oturmaktaydım.

Siren sesleri, saygı duruşuna geçenler, toparlanıp ayağa kalkanlar falan...

Ama ben kalkmamıştım ayağa...

Ve ayağa kalkmadığımı da “Saat 9’u 5 geçiyordu ben ayağa kalkmadım” başlıklı yazımda herkese duyurmuştum.

*

Neydi derdim?

Bir derdim falan yoktu aslında.

*

Neden ayağa kalkmadığımı şöyle izah etmiştim:

“Saygının, sevginin ille de o saatte ayağa kalkılarak gösterilmesi gerektiğine inanmıyorum.”

*

O günden bugüne...

- Atatürk’ün gözümdeki yeri öyle büyüdü ki...

- Atatürk’ün yüzyıl sonrasını görebilen bir lider olduğuna dair inancım öyle arttı ki...

- Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Ortadoğu’daki bütün ülkelerin ilerisinde olduğumuza dair kavrayışım öyle perçinlendi ki...

Bu 10 Kasım’da...

Saat 9’u 5 geçe...

Hiçbir artistliğe falan zerre gerek duymadan...

Büyük bir aşk, şevk, 
sevgi, saygı ve heyecanla 
fırlayacağım ayağa!

Fesli Kadir'in cenazesi bayağı tenha olacak

FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu:

“Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”

*

AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce...

Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.

AK Parti Beşiktaş

İlçe Başkanı aradı

DEDİ ki:

“Ahmet Bey... Biz sadece bu 10 Kasım’da değil, bundan önceki 10 Kasımlarda da Anıtkabir’e otobüs kaldırdık. Bu ilk değil. Eskiden ne yapıyorsak yine aynısını yapıyoruz.”

*

“Öyle mi?” dedim.

Ve bu açıklamasını yayınlayacağımı söyledim.

*

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı’na...

“Yalnız astığınız pankartta imla hatası yapmışsınız. ‘Anıtkabirde’yiz’ yazılmaz, ‘Anıtkabir’deyiz’ yazılır” diyecektim ki...

Hevesi kaçmasın diye vazgeçtim.

 

ETİKETLER

ahmet hakanhaberaçıklamakadir10 kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24