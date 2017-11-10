Ahmet Hakan: 2014'te kalkmamıştım, bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'ı 2014'te ayağa kalkmadan geçirdiğini söyledi. Hakan, O günden bugüne Atatürk’ün gözümdeki yeri öyle büyüdü ki" diyerek, "Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa" dedi.
Hakan'ın, "Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa" başlığıyla (10 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:
2014 yılının 10 Kasım’ıydı.
Saat 9’u 5 geçiyordu.
Mahalle kahvesinin önünde oturmaktaydım.
Siren sesleri, saygı duruşuna geçenler, toparlanıp ayağa kalkanlar falan...
Ama ben kalkmamıştım ayağa...
Ve ayağa kalkmadığımı da “Saat 9’u 5 geçiyordu ben ayağa kalkmadım” başlıklı yazımda herkese duyurmuştum.
*
Neydi derdim?
Bir derdim falan yoktu aslında.
*
Neden ayağa kalkmadığımı şöyle izah etmiştim:
“Saygının, sevginin ille de o saatte ayağa kalkılarak gösterilmesi gerektiğine inanmıyorum.”
*
O günden bugüne...
- Atatürk’ün gözümdeki yeri öyle büyüdü ki...
- Atatürk’ün yüzyıl sonrasını görebilen bir lider olduğuna dair inancım öyle arttı ki...
- Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Ortadoğu’daki bütün ülkelerin ilerisinde olduğumuza dair kavrayışım öyle perçinlendi ki...
Bu 10 Kasım’da...
Saat 9’u 5 geçe...
Hiçbir artistliğe falan zerre gerek duymadan...
Büyük bir aşk, şevk,
sevgi, saygı ve heyecanla
fırlayacağım ayağa!
Fesli Kadir'in cenazesi bayağı tenha olacak
FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu:
“Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”
*
AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce...
Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.
AK Parti Beşiktaş
İlçe Başkanı aradı
DEDİ ki:
“Ahmet Bey... Biz sadece bu 10 Kasım’da değil, bundan önceki 10 Kasımlarda da Anıtkabir’e otobüs kaldırdık. Bu ilk değil. Eskiden ne yapıyorsak yine aynısını yapıyoruz.”
*
“Öyle mi?” dedim.
Ve bu açıklamasını yayınlayacağımı söyledim.
*
AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı’na...
“Yalnız astığınız pankartta imla hatası yapmışsınız. ‘Anıtkabirde’yiz’ yazılmaz, ‘Anıtkabir’deyiz’ yazılır” diyecektim ki...
Hevesi kaçmasın diye vazgeçtim.