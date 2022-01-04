Ahmet Hakan: 20 Aralık benzeri bir hamle gelmezse ele geçirilen ve bir süredir elde tutulan psikolojik üstünlük, elden kaçabilir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kur koruma TL mevduatı uygulaması dahil yeni ekonomi tedbirlerini açıkladığı gün olan 20 Aralık'a işaret ederek, "20 Aralık benzeri bir hamle gelmezse... Ele geçirilen ve bir süredir elde tutulan psikolojik üstünlük, elden kaçabilir" dedi.
20 Aralık'ta 18'lere tırmanan dolar/TL'nin 12'lere düştüğünü, şu anda ise 13'lerde seyrettiğini hatırlatan Hakan, şöyle devam etti:
"20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki... 'Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak' diyenler, bir kez daha yanıldılar. Bir uçuş söz konusu olmadı.
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının özgüvenini yeniden tesis ettiği gündür. Fakat tesis edilen bu özgüven, bugünlerde yeniden tehdit altında.
Yılbaşı gecesi elektriğe, doğalgaza, köprülere gelen zamlar bir yanda. Yüksek gelen aralık enflasyonu öbür yanda. Vatandaşın dünyası, hızla 20 Aralık öncesine dönmeye başladı.
Şimdi muazzam bir atak, sarsıcı bir hamle, radikal bir adım gerekiyor. Sonuçları tıpkı 20 Aralık’ta olduğu gibi çok kısa bir sürede görülecek türden bir atak, bir hamle, bir adım..."
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