Ahmet Hakan: 20 Aralık benzeri bir hamle gelmezse ele geçirilen ve bir süredir elde tutulan psikolojik üstünlük, elden kaçabilir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kur koruma TL mevduatı uygulaması dahil yeni ekonomi tedbirlerini açıkladığı gün olan 20 Aralık'a işaret ederek, "20 Aralık benzeri bir hamle gelmezse... Ele geçirilen ve bir süredir elde tutulan psikolojik üstünlük, elden kaçabilir" dedi.

20 Aralık'ta 18'lere tırmanan dolar/TL'nin 12'lere düştüğünü, şu anda ise 13'lerde seyrettiğini hatırlatan Hakan, şöyle devam etti: