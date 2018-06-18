Ahmet Hakan: 16 yıldır alıştığımız rüzgârlara benzemeyen rüzgârlar esiyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 24 Haziran'daki baskın seçimlerin "ilk"lerini yazdı. Hakan, "16 yıldır alıştığımız rüzgârlara benzemeyen rüzgârlar esiyor gibi" diyerek, "Sonuçlar her türlü sürprizlere gebe gibi" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Bu seçimde ilk kez" başlığıyla (18 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- İlk kez... Maç tek kale oynanmıyor.

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- İlk kez... Sonuç baştan belli değil.

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- İlk kez... Her görüşe göre parti, her beğeniye göre aday var.

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- İlk kez... Kimlik siyasetinin etkinliği kırılmış vaziyette.

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- İlk kez... Başörtüsü gündem dışı...

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- İlk kez... Hitabet sanatında tekel yok.

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- İlk kez... Defansta kalmaya pek alışık olmayanlar defansa geçmiş durumda.

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- İlk kez... Mitinglere kalabalık toplamak sadece bir partinin ve bir liderin mahareti olmaktan çıkmış gibi.

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- İlk kez... İdeolojisiz fakir fukara, partisini ve adayını arıyor gibi.

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- İlk kez... Zorlama, yapaylık, arkadan dolanma falan yok.

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- İlk kez... Çatır çatır mücadele, çatır çatır meydan okuma var.

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- İlk kez... Toplumu kucaklamak için kolunu en fazla açan aday, en fazla ilgi çekiyor.

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- İlk kez... Rövanş, devri sabık, intikam falan fena halde demode...

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- İlk kez... Pahalılık, işsizlik, vergi yükleri falan gündemin baş sırasında...

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- İlk kez... Gündem, tek bir kaynaktan belirlenmiyor.

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- İlk kez... Yıllardır zafere susamış olanlar, seçime daha fazla asılıyor gibi.

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- İlk kez... Sandık oyunlarına karşı duyarlılık, aşırı mübalağalı noktalara varmış durumda.

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- İlk kez... 16 yıldır alıştığımız rüzgârlara benzemeyen rüzgârlar esiyor gibi.

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- İlk kez... Sonuçlar her türlü sürprizlere gebe gibi.