Ahmet Hakan: 15 Temmuz’dan çıkarman gereken 8 mühim ders

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde bir yazı kaleme aldı. Hakan yazısında, "Zekeriya Öz gibi bir zalime “heykeli dikilecek adam” muamelesi çekme" dedi.

Ahmet Hakan Hürriyet'te 15 Temmuz'dan çıkarmam gereken 8 mühim ders başlığıyla yayımlanan (16 Temmuz 2017) yazısının bir bölümü şöyle:

- DERS 1: Sırf alnı secde görüyor diye hiç kimseye “Kadrolaş koçum kadrolaş” deme.

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- DERS 2: Sulu zırtlak ağlayan bir vaize kanmayacak kadar uyanık ol.

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- DERS 3: Askeri vesayeti, içli bir vaize değil millete yaslanarak gerilet.

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- DERS 4: Zekeriya Öz gibi bir zalime “heykeli dikilecek adam” muamelesi çekme.

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- DERS 5: Söz konusu olan babanın oğlu bile olsa liyakati esas al.

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- DERS 6: “Cemaat devlete sızmış” dendiğinde kargalarla birlikte gülme.

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- DERS 7: “Ona FETÖ diyemezsin, o bir hocaefendi” diye çıkışma.

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- DERS 8: Pensilvanya’ya gidince kutsal bir yere gitmiş gibi başını örtme.

15 TEMMUZ’LA İLGİLİ HEPİMİZİN ANLAŞTIĞI ŞEYLER

- ÖMER Halisdemir’in yiğitliği...

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- FETÖ’cülerin alçaklığı...

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- Tankları durduran vatandaşların kahramanlığı...

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- Yenikapı Ruhu’nun güzelliği...

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- Meclis’in topyekûn direnişi...

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- Salaların gücü...

Dünkü Meclis performansları

- İSMAİL KAHRAMAN: Babacan bir tavrı vardı. 15 Temmuz’a dair hoş anekdotlar paylaştı. İtiraz ettiği HDP sözcüsüne kendisine cevap verme hakkı tanıdı. İmajını biraz düzeltti yani.

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- BİNALİ YILDIRIM: “Siz kalleş oldukça biz kardeş olacağız” gibi enfes bir cümle kurdu. “Kontrollü ruhlar” gibi etkileyici bir tanımlama yaptı. Sesini doğru kullandı. Bayağı iyiydi yani.

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bana pek kontrollü konuşmadı gibi geldi. Öyle çattı ki iktidara... Vurdukça vurdu... Sordukça sordu... İşaret ettikçe etti... Aykırıydı, sertti ve dikkat çekiciydi yani.

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- DEVLET BAHÇELİ: Öyle bir konuştu ki... Öyle bir “Öleceksek adam gibi ölelim” dedi ki... AK Parti tabanında “yahu biz oyumuzu niye Devlet Bey’e vermeyelim ki” duygusu oluşmuştur... O derece yani.

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- AHMET YILDIRIM: Meclis Başkanı İsmail Kahraman’la giriştiği polemikten 1 – 1 berabere çıktı. Tek eksiği karizmaydı. Bir de heyecanını pek bastıramadı... Ama yine de başarılıydı yani.