Ahmet Gökçek: Zemini bahane etmesinler

Osmanlıspor'ın kurucu başkanı Ahmet Gökçek, karşılaşmanın zemininden etkilenen tarafın kendileri olduğunu söyledi.



Ahmet Gökçek, Jan Olde Riekerink'in "Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi" sözlerine yanıt verdi.

Riekerink'in dün ekibiyle birlikte stadyuma geldiğini söyleyen Ahmet Gökçek, "Galatasaray hocası sahayı vermediğimizi söylüyor ama dün kendisi ekibiyle gelip sahada yarım saat kalıp incelemeler yaptı. Bu etkisiz futbollarına sahayı bahane etmesinler.



Bizim takımımız, kapasitesi daha yüksek oyunculardan kurulu. Zeminin bize daha fazla zararı oluyor. İki sağ bek bir stoper değişikliği yapan Galatasaray'dan bahsediyoruz" dedi.