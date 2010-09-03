T24 LogoT24 Logo
Spor

AHMET GÖKÇEK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 01:03

-AHMET GÖKÇEK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, yeniden başkan seçildi. Sarayköy Tesisleri'nde yapılan olağan genel kurulda, 233 delegeden 230'unun oyunu alan Gökçek, Ankaragücü Spor Kulübü'nde tekrar başkan oldu. Seçimde, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:  ''Hüseyin Arslan, Nuri Elibol, Levent Çamur, Nadir Koç, Mustafa Akan, Ayhan Atalay, Avni Kavlak, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Ercan, Serhun Günay, Seçkin Odabaşı, Kemal Andaç, Osman Kısacık, Yavuz Bulut, Vural Baylan, Erdal Şanlı, Beşir Baymaz, Abdullah Bozdayı, Kağan Geçit, Celalettin Alkan, Ekrem Sarısu, Ahmet Ertürk, Faruk Demirel, Fatih Atalay, İsmail Atasoy, Mehmet Demirel, Yahya Faruk Mangırcı, Ahmet Sarı, Sait Demirci, Naci Başaran, Osman Dilbaz, Bülent Şükrü Tanyeli.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24