-AHMET GÖKÇEK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, yeniden başkan seçildi. Sarayköy Tesisleri'nde yapılan olağan genel kurulda, 233 delegeden 230'unun oyunu alan Gökçek, Ankaragücü Spor Kulübü'nde tekrar başkan oldu. Seçimde, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: ''Hüseyin Arslan, Nuri Elibol, Levent Çamur, Nadir Koç, Mustafa Akan, Ayhan Atalay, Avni Kavlak, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Ercan, Serhun Günay, Seçkin Odabaşı, Kemal Andaç, Osman Kısacık, Yavuz Bulut, Vural Baylan, Erdal Şanlı, Beşir Baymaz, Abdullah Bozdayı, Kağan Geçit, Celalettin Alkan, Ekrem Sarısu, Ahmet Ertürk, Faruk Demirel, Fatih Atalay, İsmail Atasoy, Mehmet Demirel, Yahya Faruk Mangırcı, Ahmet Sarı, Sait Demirci, Naci Başaran, Osman Dilbaz, Bülent Şükrü Tanyeli.''