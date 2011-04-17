-AHMET GÖKÇEK YENİDEN BAŞKAN ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - Ankaragücü Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda Ahmet Gökçek bir kez daha başkan seçildi. Saray Spor Tesisleri'nde yapılan genel kurula katılan 284 delegeden 277 delege oy kullandı. Bir oy boş çıkarken, geçerli 276 oyun tamamını alan Ahmet Gökçek, bir kez daha Ankaragücü Kulübü Başkanlığına seçildi. Bu arada, sarı-lacivertli kulübün tüzüğünde yer alan, ''Delege sayısı yüzde 5 artırılır'' maddesi, genel kurul kararıyla ''Delege sayısı, her yıl yüzde 25 artırılır'' şeklinde değiştirildi. Genel kurul sonrasında eski yönetimden sadece bir kişi değişirken, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: ''Ahmet Gökçek, Nadir Koç, Ayhan Atalay, Levent Çamur, Nuri Elibol, Mustafa Akan, Yavuz Bulut, Avni Kavlak, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Ercan, Serhun Günay, Seçkin Odabaşı, Kemal Andaç, Osman Kısacık, İsmail Atasoy, Vural Baylan, Levent Kutlucan, Beşir Baymaz, Abdullah Bozdayı, Kağan Geçit, Celalettin Alkan, Ekrem Sarısu, Ahmet Ertürk, Faruk Demirel, Fatih Atalay, Mehmet Demirel, Yahya Faruk Mangırcı, Ahmet Sarı, Sait Demirci, Naci Başaran, Osman Dilbaz, Bülent Şükrü Tanyeli, Sıraç Sağlam.''