-AHMET GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Petrol Ofisi Kulübü Başkanı Şahin Ulu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bir süre önce Ankaraspor'un ligden düşürülmesi kararı nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında da suç duyurusunda bulunan Ulu, bugün, Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek ve yönetim kurulu üyeleri Nuri Elibol, Mehmet Nükte, Faruk Kalyoncu, Hüseyin Arslan, Levent Çamur, Abdullah Bozdayı, Nadir Koç, Yavuz Bulut, Erdal Şanlı, Necdet Kuzu, Mehmet Ercan, Ahmet Sarı, Ekrem Sarısu, Avni Kavlak, Kaan Geçit ve bir süre önce yönetimden istifa eden Ayhan Atalay hakkında da suç duyurusunda bulundu. Ulu, bir önceki yönetim kurulu döneminde, kulüple resmi bağı bulunmayan birilerinin ''Ankaragücü A.Ş.'' adı altında paravan şirket kurduğunu, o dönemin yönetim kurulunun da bu şirkete, 'Ankaragücü adını kullanamazsınız' diye tedbir kararı koydurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Dava görülürken kongre olmuş ve mevcut yönetim göreve gelmiştir. Bu yönetim de hiçbir gerekçe göstermeden, Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'ne zarar veren bu paravan şirkete açılan davadan feragat etmiştir. Mevcut yönetim, Ankaragücü'ne zarar veren bu şirketi affederek, görevini kötüye kullanmış ve birinci suçu işlemiştir. Bunun devamını getirerek, bugünkü yönetici Ayhan Atalay, 3 yönetim kurulu üyesi ile birlikte bu şirketin sermayesini büyütüp, içine sportif konular da koyarak şirketi kendi üstlerine almışlardır. Şirketin sermayesini de 50 bin liradan, 5 milyon liraya çıkarmışlardır. Sayın Ahmet Gökçek'in, basında 'bu şirket denetimimiz altında' diye beyanı vardır. Bu söylem tüzüğün yönetim kurulu görevlerinin 16. bendine aykırı. 16. bentte der ki; genel kurulun verdiği yetkiyle bu işi yapabilirsin. Genel kurul böyle bir yetki vermemiş. Ankaragücü, kısa bir süre sonra bir tüzük değişikliği için kongre kararı almıştır. Burada alınabilecek olası bir Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin, bu paravan şirkete devredilmesi kararı, Ankaragücü'nü, Ankaragüçlüler'in takımı olmaktan çıkarır, bir anonim şirketin takımı yapar.''