-AHMET GÖKÇEK BAŞKANLIĞI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankaragücü'nde Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihli olağanüstü genel kurul ile 3 Ocak 2010 tarihli genel kurul kararlarını iptal etti. Kulübün eski Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Erkin Karaözbek, Mehmet Demirciler, Metin Veziroğlu ve Mehmet Aymelek'in açtığı davada karar çıktı. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacı ve davalı avukatları katıldı. Davacıların avukatları, kulüp avukatının dosyanın görevsizlik kararıyla sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi ve spor hukuku ve dernekler hukuku alanlarında uzman 2 kişilik bilirkişi heyetinden yeniden rapor alınması yönündeki taleplerinin kabul edilmemesini isteyerek, davada karar verilmesi talebinde bulundular. Kulüp avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu ise görev itirazı ile dosyanın bilirkişiye gönderilmesi taleplerini tekrarladı. Kahyaoğlu, mahkemenin bu talepleri kabul etmemesi durumunda, davanın reddini istedi. Bu beyanları dinledikten sonra kararı açıklayan Yargıç Ömer Kızılkaya, yeniden bilirkişi raporu alınması ve görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talepleri reddetti. Kızılkaya, Ankaragücü'nde Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihli olağanüstü genel kurul ile 3 Ocak 2010 tarihli genel kurul kararlarının iptaline karar verildiğini açıkladı. Duruşmayı, bir grup Ankaragücü taraftarı da izledi. -BİLİRKİŞİ RAPORU- Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, özetle, "usulüne uygun olmayan 400 kişinin genel kurula iştiraklerinin sağlandığı, genel kurulun iradesinin hukuka uygun şekilde ortaya çıkmadığı, dolayısıyla genel kurulun, 400 üyenin katılımı anından itibaren yok hükmünde olduğu, seçimlerin de hukuken hiçbir geçerliliğinin olmadığı" kaydedilmişti. Raporda, "genel kurulun iptalinin gerektiği, dernek üyesi olmayanların yönetici seçilemeyecekleri, seçilen yöneticilerin geçerliliğinin bulunmadığı, söz konusu 400 üyenin katılımıyla gerçekleşen 3 Ocak 2010 tarihli genel kurulun da yeterli çoğunluk sağlanmadan toplandığı ve bu nedenle iptalinin gerektiği" ifade edilmişti.