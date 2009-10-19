'Ahmet Ertürk kısa zamanda kodese girecek'

Halis Toprak, “Ahmet Ertürk kısa zamanda kodese girecektir. Aslanlı Köşk, Boğaz'ın incisidir. Boğaz'da böyle yer yoktur” dedi.

İstinye'deki Aslanlı Köşk’ü 23,4 milyon TL’ye Remzi Gür’e satılan işadamı Halis Toprak, satışın iptali için açtığı davanın bugün görülen duruşmasından sonra gazetecilere TMSF'nin Toprak Holding'e el koyması sürecini anlatan Kamuoyuna Duyuru adını taşıyan kitapçığını dağıttı. Halis Toprak, “Ahmet Ertürk kısa zamanda kodese girecektir. Aslanlı Köşk, Boğaz'ın incisidir. Boğaz'da böyle yer yoktur” dedi.

Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, mahkeme saatine kadar Baro Odası’nda bekleyen Halis Toprak avukatları ile birlikte katıldı.





Abramovich 150 milyon dolar verdi

Halis Toprak’ın avukatı Bülent Akar, duruşma başlangıcında Danıştay 13’üncü Dairesi’nin, köşkün kıymet takdirine itiraz üzerine yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını kararlaştırdığını hatırlattı. Bülent Akar, köşkün satışa çıkarılmasına ilişkin ihaleden sonra, Rus milyarder Roman Abramovich tarafından köşke yapılan 150 milyon dolarlık teklife ilişkin belgeyi mahkemeye sunduklarını kaydederek, söz konusu ihalenin 6183 sayılı yasaya göre yapılması nedeniyle kıymet takdirinin TMSF tarafından taraflara ve kendilerine tebliğ edilmediğini savundu.

İhaleden önce ihale bedelinin ne olduğunu, ne kadar kıymet takdiri yapıldığını öğrenemediklerini ve bu yüzden itirazda da bulunamadıklarını dile getiren Bülent Akar, köşkün çok ucuz bir değere satıldığını söyledi. 6183 sayılı yasada, kıymet takdirinin İcra İflas Kanunu’ndaki hükümler gibi ayrıca tebliğinin mümkün olmadığını ve satış ilanının taraflara tebliği edildiğini aktaran Remzi Gür’ün avukatı Abdullah Buladı, ilan tutanağında kıymet takdirinin belli ve kaça satılacağının açık olduğunu, ilan tutanağına karşı yapılmış bir itiraz bulunmadığını belirtti.





Hâkim söz verdi

Duruşmada tekrar söz alan Halis Toprak’ın avukatı Bülent Akar, söz konusu ihalede fesat iddiası nedeniyle delillerin toplanması ve yargılamaya devam edilmesi gerektiği kanaatinde oldukların söyledi. Hakim Mehmet Erdoğan, TMSF’ye yazı yazılarak kıymet takdiri raporunun taraflara tebliğ edilip edilmediğinin sorulmasına, tebliğ edilmişse tebligat parçasının suretinin istenmesine, yasa gereği kıymet takdiri raporuna itiraz edilmemişse de ilan tutanağının taraflara tebliğ edilip edilmediği ile birleşen dosyada davacılar Halis, Ahmet ve Mehmet Toprak’ın ilan tutanağına itiraz edip etmediklerinin sorulmasına karar verdi.

Duruşmada söz almak isteyen Halis Toprak’a hakim Mehmet Erdoğan avukatlarınız aracılığıyla konuşun diyerek söz hakkı vermedi. Hakim Mehmet Erdoğan, TMSF’nin yazılara cevap vermesi durumunda cevabın mahkemece incelenmesine ve incelemeden sonra her iki dosyadaki davacıların delillerin toplanıp toplanmayacağı konusunda karar verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına bir açıklama yapan Halis Toprak, “'Toprak Bank zarar etmiştir' denildi. Fakat Toprak Bank, İş Bankası’nın 4 katı, Türkiye’deki tüm bankaların da yüzde 26’sı kadar kar etmiştir. Bu tamamen yalandır. Aslanlı Köşk boğazın incisidir. Boğaz’da bunun gibi başka bir ev yoktur. Bu köşkün metrekaresini 1400 liraya sattılar. O parayla Hakkari’de Şırnak’ta toprak alamazsın. Benim İngiltere’deki evim için de İngiltere’nin en güzel 2’nci evi diyorlardı. İddia ediyorum ki Aslanlı Köşk Dünya’nın birincisidir. Adalete güveniyorum, hakkımızı alacağız” dedi.





Türkiye'nin 1 numarasayım

Kendisinin Türkiye'nin 3. zengini olduğunun söylendiğini hatırlatan Toprak, “Yalan, Halis Toprak 1 numaradır. Türkiye'de hiç kimse diyemez ki 23 tane sanayi tesisini ben kurdum. Sakarya'dan Eskişehir'e kadar 18 tane sanayi tesisi kurdum. Neler kurmadım? İlaç, kağıt, seramik fabrikası, demir döküm, motor, yedek parça yapıyorum. Dünyanın her yerine satıyordum. Şimdi bu adam bunları yesin, yediği yetmiyor. İki tane kar eden müesseseye el koydu. Bu da yetmedi, geri kalan 20 şirkete de el koydu. Çünkü elinde 6183 yasası var” diye konuştu.

Yargıya müracaat ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Halis Toprak, “Sayın Ertürk, mutlaka kodese girecektir” dedi.





