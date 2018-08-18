Ahmet Eke: Hedefimiz 2021'de Capital 500 araştırmasında ilk 15'in içinde olmak

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ Akaryakıt Dağıtım hedefini, 2021 yılında Türkiye\'nin en büyük 500 şirketi arasında ilk 15\'e girmek olarak belirlediğini açıkladı. 2016 yılında yayınlanan en büyükler listesindeki 54\'üncü sıradan; bir yıl sonra 46\'ncı sıraya yükselen Aytemiz Akaryakıt Dağıtım\'ın Genel Müdürü Ahmet Eke, sektördeki hızlı büyümelerini ve 2021 hedeflerini DHA’ya değerlendirdi. Büyüme hızında lider olduklarını söyleyen Eke \"Aytemiz markası, LPG ve akaryakıt piyasasında, son 7 yıldır organik olarak düzenli büyüyen bir şirket. Satın alarak değil, yeni bayi transferleri yaparak, büyüme hızında lider olduk. Bugünlerde para piyasalarında negatif gelişmeler yaşasak da, ekonomimizin bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz\" dedi.

Capital500 araştırmasına göre 2017 listesine 46’ıncı sıradan giren Aytemiz Akaryakıt Dağıtım hakkında konuşan Ahmet Eke, bunu markalarının istikrarlı, sürekli ve sürdürülebilir büyümesine borçlu olduklarını ifade ederek “Şirket olarak biz de daha iyi yerlere gideceğiz” dedi.

“AMACIMIZ 2020 YILINDA ÇOK DAHA FAZLA TERCİH EDİLEN BİR PERAKENDECİ OLABİLMEK”

Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 40 bayi transferi yaptıklarını dile getiren Eke, “Yıl boyunca 50 adet transfer yapmayı planlamışken daha ilk 6 ayda 40 transfer gerçekleştirdik. Bu durum bile, başlı başına büyüme iştahımızı gösteriyor. Bugünlerde yapmaya çalıştığımız şey, organik olarak büyümek ve bunu da başarıyoruz. Pazar payındaki yükselişimiz devam ediyor. Biz strateji olarak, istasyon satışlarına çok önem veriyoruz çünkü toptan satışlarla pazar payı yükseltmenin, kalıcı olmadığını düşünüyoruz. Kurduğumuz istasyon ağı ile son tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün istasyonlarımızı günde 250 binin üzerinde araç ve 350 binin üzerinde tüketici ziyaret ediyor. Bu bizim açımızdan çok değerli, nihayetinde tamamı yerli ve milli bir şirket olarak amacımız, 2020 yılına geldiğimizde çok daha fazla tercih edilen bir perakendeci olabilmek” şeklinde konuştu.

“2018 YILINI, 8.5 MİLYARA YAKLAŞAN BİR CİRO İLE KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Biz bu hedeflerle büyümeye devam ederken, listedeki sıralamamız da önümüzdeki yıllarda yükselecek. Önümüzdeki yıl açıklanacak listede, tahminen 10 basamak daha atlayacağız.” diyen Eke konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunu şöyle açıklayabilirim; biz 2017 yılını aşağı yukarı 5.3 milyar ciro ile kapatmıştık. Pazar paylarında zaten oto gazda yüzde 5’i geçtik, beyaz üründe de yılsonu itibariyle pompadaki bayi satışlarında yüzde 5’i devirmiş olacağız. Bu doğal olarak rakamlarımıza da yansıyacak ve bu oranlarla 2018 yılını, 8.5 milyara yaklaşan bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Aytemiz, Capital 500 listesinde ortalama 10 basamak daha tırmanacak. Zaten 1 yıl değil de 3 yıl sonra, yani 2021 yılında ilk 15’in içinde olmayı arzu ediyoruz. Çünkü bizim sektörümüz yüksek ürün fiyatları nedeni ile cirosu yüksek olan bir sektör. Satışınız ve pazar payınız da yüksekse doğal olarak o sıralamalara giriyorsunuz.\"

“TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ DAHA DA ARTIRMAYA YÖNELİK PROJELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Şirketin büyüme hedeflerinden ve gelecek yatırımlarından bahseden Eke, “Büyüme hedeflerimiz kapsamında sermayemizi de güçlendirdik, daha yeni bir sermaye artırımı daha yaptık. Dolayısıyla şirketimiz finansal yapısındaki gücüyle birlikte, operasyonları da desteklemeye devam ediyor. Bu konuyu biraz açmam gerekirse; 2017 sonunda başlayan, 2018’de hızlanan ve 2019’da devam edecek operasyonel iyileştirmeler, yeni projeler, kampanyalar ile tüketici memnuniyetini daha da artırmaya yönelik projeler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

“MÜŞTERİNİN BİZİ TERCİH ETMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ”

İyileştirme çalışmaları kapsamında eğitim ekibinin, daha da proaktif olarak çalıştığını dile getiren Eke, “İstasyonlarımızdaki görsel standartlarımız her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Yeni market konseptimiz ve tuvalet yenilemelerimiz hızla gelişiyor. Bazı markalarla yaptığımız iş birliklerimiz daha güçlü. Gizli müşteri uygulamalarına daha çok önem veriyoruz. Müşterinin bizi tercih etmesi için ne gerekiyorsa yapıyor ve onların ilgisini çekmek için çeşitli projeler oluşturuyoruz” diye konuştu.

“REKABETİN YOĞUN OLDUĞU BİR SEKTÖRDEYİZ”

Motorcu Dostu İstasyon, elektrikli otomobiller için hızlı şarj üniteleri, ücretsiz internet hizmeti gibi projeler ile sektörde ilkleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Eke, “Araçtan Öde hizmetimize, BKM Express ile ödeme seçeneğini de ekledik. Bu saydığım yatırımlarımız aslında hep teknolojiyi takip eden, yenilikçi, yaratıcı ve kendini hızla yenileyen bir markanın vizyonudur. Biz bu vizyonla büyümemize hız kazandırdık. Çünkü rekabetin yoğun olduğu bir sektördeyiz, bizim amacımız kaliteli ürünlerimizin yanı sıra hizmette de farklılaşmak ve bunu tüketicilerimize hızla sunabilmek” dedi.

Eylemlerin sonuçlarını bugünlerde aldıkları olumlu geri dönüşlerle gördüklerini söyleyen Eke, “Kesintisiz iletişime ve istikrarlı bir şekilde sponsorluklarımıza devam ediyoruz. Ekonomide geçici olarak bazı göstergeler bozulabilir ama orta ve uzun vadede ülkemizin güçlü büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Türkiye’miz içerisinde pek çok dinamikler barındıran bir ülke. Örneğin Temmuz ayı itibariyle beyaz ürün tarafında yüzde 22, oto gaz tarafında da yüzde 30 reel büyümemiz var. Sektörün büyümesini dikkate aldığımızda, biz sektörün önünde büyüyoruz” şeklinde konuştu.

“2019’DA BAYİ SAYISININ 600 OLMASINI HEDEFLİYORUZ”

“Diğer taraftan Alanya ve Trabzon terminallerindeki kapasite artırımımızı da tamamladık” diyen Eke konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Depolama kapasitesi olarak ülke genelinde çok daha iyi bir yere geldik. Sektörümüz için lojistik alt yapı çok önemli. Dolum tesislerimizden başka markalara da hizmet veriyoruz. Halihazırda 571 tane lisanslı bayimiz var, 40 civarında da süresini bekleyen sözleşmemiz var. 2019’un başlarına bayi sayımızı 600’ler ve 2021 yılında da 800’ler civarında görmeyi hedefliyoruz. \"

“11 İLDE YAKLAŞIK BİN 500 MOTOSİKLET VE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE BİR ARAYA GELDİK”

‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin ardından hayata geçen \'Motorcu Dostu Trafik\' sosyal sorumluluk projesi ile önemli bir kitleye ulaştıklarını dile getiren Eke, “Biz bu projeye başlarken, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir işe imza atmayı hedefledik. Hem araç hem de motosiklet sürücülerinin karşılıklı bir anlayış ve empati çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak temel amacımız oldu” dedi.

Henüz 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede, 11 ilde yaklaşık bin 500 motosiklet ve araç sürücüsü ile bir araya geldiklerini ifade eden Eke, “Etkinliklerde, akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken noktaları, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini ve trafikteki karşılıklı saygının hayati önemlerini paylaşıyor. Birlikte çok güzel bir sinerji yakalandığını ve bu bilincin hızla yayıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“YILLARDIR MOTOSİKLET KULLANANLAR DA EĞİTİMLERE KATILMAK İSTİYOR”

Yılsonuna kadar, en az 24 ilde ve çeşitli üniversitelerde bu etkinlikleri gerçekleştirmiş olacaklarını dile getiren Eke, “Bu da yaklaşık 4 bin sürücüye bu bilinci aşılamak demek oluyor. Aynı zamanda sabit eğitimlerimize de başladık. Motosiklet ehliyeti olanlar, hatta yıllardır motosiklet kullananlar da eğitimlere katılmak istiyor. Bilgilerini yenilemek ya da doğru sürüşü öğrenmek için. Bu gerçekten çok güzel bir gelişme, bizim de amacımız buydu. Adım adım motosiklet sürücülerinin yol güvenliğini artıracağımıza inanıyorum” dedi.

(FOTOĞRAF)