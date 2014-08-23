Ahmet Davutoğlu'nun 'Stratejik Derinlik' kitabı 91. baskıda

Dışişleri Bakanı ve Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu'nun meşhur kitabı Stratejik Derinlik yok satıyor. Davutoğlu bakan olmadan önceki süreçte 29 baskı yapan eser şu an 91. baskısını yapıyor Ayrıca Bakan'ın yeni kitabı 'Alternative Paradigms'in Türkçe bir çevirisi de yakın zamanda raflarda olacak.

Can Mumay’ın Hürriyet’teki haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu siyasi kişiliğinden önce akademisyen yanı ile toplumda biliniyordu. Davutoğlu basılmış kitapları da bulunuyor. Bu kitaplar arasında en çok öne çıkanı Stratejik Derinlik isimli eser. Söz konusu kitabı İstanbul Vefa’da bulunan Bilim Sanat Vakfı’na ait Küre Yayınları basıyor. Kitap çıktığı 2001 yılından 2009 yılına kadar toplamda 29 baskı yapmış. 2009 yılından Davutoğlu’nun başbakan adayı olarak gösterildiği tarihe kadar ise kitabın yaptığı baskı sayısı 91. Yani Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı sürecinde kitabı kitabın çıkışının üzerinden geçen ilk 8 yıldaki basım adeti talep üzerine 2’ye katladı. Stratejik Derinlik şu an kitapçılarda 20 TL civarına satılıyor. Yayınevi yetkilileri kitabın satış adedi bakımından ise bir bilgi paylaşmadı.

Yeni bir kitap daha geliyor

Stratejik Derinlik Türkiye dışında ülkelerden de geniş talep gören bir eser kitap Arapça, Yunanca, Arnavutça ve Farsça çevirileri halihazırda yayımlanmış durumda. Sırpçaya çevirisi devam ediyor. Küresel Bunalım da Arnavutçaya çevrildi. Ayrıca Bakan’ın Küresel Bunalım isimli kitabı, 2009’a kadar 11 baskı yapmıştı. Şu an 37. baskı bitmek üzere ve 38. baskısı yapılıyor. Öte yandan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir kitabı daha piyasaya çok yakında çıkacak. 1993’te yayımladığı Alternative Paradigms adlı çalışmasının Türkçe çevirisi Başbakan adayının yayımlanacak kitaplarından biri.