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"Ahmet Davutoğlu'nun portresi Meclis çöplüğüne atıldı" iddiası

Fidel Okan sosyal medyadan paylaştı: Vefa ve saygıdan bahsetmek isterdim ama gerek yok!

08 Temmuz 2018 09:46

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni yapıldığı esnada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun portresinin Meclis çöplüğüne atıldığı iddia edildi.

TBMM'de 27. dönem milletvekillerinin yemin töreni gerçekleşti. Bu sıralarda Meclis'in çöplüğüne ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fidel Okan'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'nun portresinin çöpe atıldığı görünüyor. Okan oaylaşımında şunları kaydetti:

"TBMM’de yemin heyecanı yaşanırken, Meclis’in çöplüğü dolmaya başladı. Vefa ve saygıdan bahsetmek isterdim ama gerek yok! Kimin ne hali varsa görsün..."

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