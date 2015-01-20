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Ahmet Davutoğlu'nun bu pozu sosyal medyayı salladı

Ak Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu

20 Ocak 2015 01:15

Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Öğle saatlerinde gerçekleşen toplantıdan basına fotoğraflar servis edildi. Ancak içlerinden öyle bir kare vardı ki bir anda sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili birbirinden ilginç yorumlarda bulunuldu.

İşte onlardan birkaçı;

 ‏@FerdiCarrefour  Ahmet Davutoğlu'nu ilk kez asık suratlı gördüm ve Devlet Bahçeli'nin mesir macunu dağıttığı esnadaki aşırı neşeli hali kadar şaşırttı beni.

@peynirgemisi  RTE'nin domine ettiği bakanlar kurulu toplantısında Davutoğlu'nun konumu, patron şirketinde tanıdık kontenjanından genel müdür misali...

@fevri_sosyolog ahmet davutoğlu kendini ciddi ciddi başbakan sanıyormuş ya la :) 

@fatihyagmur  Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu toplayınca Davutoğlu... Ağladı, ağlayacak gibi adam... 

@DrSteveneu O Davutoğlu ki Reyhanlı'da 40 insanımız öldürüldüğünde bile neşesini kaybetmemişti. 

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