Ahmet Davutoğlu'nun bu pozu sosyal medyayı salladı

Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Öğle saatlerinde gerçekleşen toplantıdan basına fotoğraflar servis edildi. Ancak içlerinden öyle bir kare vardı ki bir anda sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili birbirinden ilginç yorumlarda bulunuldu.



İşte onlardan birkaçı;

‏@FerdiCarrefour Ahmet Davutoğlu'nu ilk kez asık suratlı gördüm ve Devlet Bahçeli'nin mesir macunu dağıttığı esnadaki aşırı neşeli hali kadar şaşırttı beni.

@peynirgemisi RTE'nin domine ettiği bakanlar kurulu toplantısında Davutoğlu'nun konumu, patron şirketinde tanıdık kontenjanından genel müdür misali...

@fevri_sosyolog ahmet davutoğlu kendini ciddi ciddi başbakan sanıyormuş ya la :)

@fatihyagmur Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu toplayınca Davutoğlu... Ağladı, ağlayacak gibi adam...

@DrSteveneu O Davutoğlu ki Reyhanlı'da 40 insanımız öldürüldüğünde bile neşesini kaybetmemişti.