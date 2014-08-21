Ahmet Davutoğlu'nun adaylığına sosyal medyada kim ne dedi?

10 Ağustos’ta 12′nci Cumhurbaşkanı seçilen ve 28 Ağustos’ta görevi Abdullah Gül’den devralacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı adayının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.

AKP Genel Merkezi’nde basına kapalı düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, “Ahmet Davutoğlu kardeşimizin bu görevlere aday olmasında paralel yapıyla mücadele azmi ve kararlılığı da önemli bir etken olmuştur” dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun adaylığı sosyal medyada da günün en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda ünlü isimde tepkisini Twitter’dan dile getirdi. İşte nediyor.com’un derlediği o yorumlar:

Dikkat!!! Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en zor dönemi bugünden itibaren başlamıştır. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 21 Ağustos 2014

A. Davutoğlu tahmin edildiği üzere yeni Başbakan adayı oldu. Hayırlı olsun. İnşallah içeriyi dışarıyı yönettiği gibi yönetmez. Allah korusun — Dr.Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 21 Ağustos 2014

Seni seçtim pikaçu. — Özgür Mumcu (@ozgurmumcu) 21 Ağustos 2014

başbakanımıza başarılar. terfi etmek diye buna derim — Deniz Pulas Akkartal (@DenizPulas) 21 Ağustos 2014

Davutoğlu, Cağaloğlu'nda yer alan İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Bitişik binada İran Başkonsolosluğu var. Al sana komplo teorisi..!! — FİKRİ AKYÜZ (@akyuzfikri) 21 Ağustos 2014

başbakan konuşması "amin"lerle mevlüte döndü, aniden zurnayla "düğün"e bağlandı. — Doğu Yücel (@doguyucel) 21 Ağustos 2014

Cumhurbaşkanını da seçmeye başlayan halk fazla şımarmasın diye başbakanı parti kendi seçiyor. — İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) 21 Ağustos 2014

Şu an isterse 2 değil, 12 başbakan ve cumhurbaşkanı olsun.. Nasıl umurumda değil anlatamam — melis alphan (@melisalphan) 21 Ağustos 2014

Davutoğlu, IŞİD'e 'yapı, diyordu, onlar da başyapı mı oldular otomatikman? — Alper Turgut (@AlperTurgut01) 21 Ağustos 2014

Sevginin güzüyle milyonlar olduk derken, nefretin gücü ile demek istediler sanırım.Bu denli ezber konuşmalarda, olur böyle dil sürtüşmeleri. — Derin B. Mermerci (@derinbmermerci) 21 Ağustos 2014

Hadi gelin bardağın dolu tarafından bakalım, Davutoğlu en azından artık Dışişleri bakanı değil. — Atilla Taş (@AtillaTasNet) 21 Ağustos 2014

Hazmetmek zor geliyor değil mi diyenlere: evet hukukun ve anayasanın çiğnediğini görmeyi hazmedemiyorum. — Armagan çaglayan (@Armagan_caglaya) 21 Ağustos 2014

İŞİD'e terörist diyemeyen Davutoğlu, TC Devleti'nin yeni başbakanı. Hoşgeldin yeni Türkiye! — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) 21 Ağustos 2014

Yine tipsiz bi basbakan

Seçilmiş Cumhurbaşkanı atanmış başbakana görevlerini bildiriyor — Kadri Gürsel (@KadriGursel) 21 Ağustos 2014

:) usta çırak uzun kısa çöp ilişkisi :) — Şebnem Sönmez (@edihvet) 21 Ağustos 2014

"Tarafsız" Cumhurbaşkanı partisinin kongresine çağrı yaptı az önce... Artık böyle. .. — Can Dündar (@candundaradasi) 21 Ağustos 2014