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Ahmet Davutoğlu'nun adaylığına sosyal medyada kim ne dedi?
Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı ve Başbakan adayı olarak Ahmet Davutoğlu'nu göstermesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu
10 Ağustos’ta 12′nci Cumhurbaşkanı seçilen ve 28 Ağustos’ta görevi Abdullah Gül’den devralacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı adayının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.
AKP Genel Merkezi’nde basına kapalı düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, “Ahmet Davutoğlu kardeşimizin bu görevlere aday olmasında paralel yapıyla mücadele azmi ve kararlılığı da önemli bir etken olmuştur” dedi.
Ahmet Davutoğlu’nun adaylığı sosyal medyada da günün en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda ünlü isimde tepkisini Twitter’dan dile getirdi. İşte nediyor.com’un derlediği o yorumlar:
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