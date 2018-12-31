Ahmet Davutoğlu'ndan ‘barış, kardeşlik ve adalet' vurgulu yeni yıl mesajı

T24

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni yıl için yayınladığı mesajda barış, kardeşlik ve adalet vurgusuna yer verdi.

Bir süredir aktif siyasette yer almayan ancak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakanlarla yeni parti kuracakları iddiası gündemden bir türlü düşmeyen Davutoğlu, Twitter hesabından yayınladığı yılbaşı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılının tüm insanlık için yeni umutların yeşerdiği, barış ve kardeşlik yolunda mesafe alınan, adalet ve hakkaniyetin hakim olduğu, insan onuruna saygı duyulan, herkesin birbirini daha çok dinlemeye ve anlamaya çalıştığı bir yıl olmasını diliyorum.”