Ahmet Davutoğlu: Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ülke gündemine oturan videolarda ileri sürdüğü iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı” diyen Davutoğlu, “Bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun temelleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte atılmıştır” diye konuştu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Davutoğlu, yeni bir paralel yapıdan kastını ise şöyle açıkladı:

"Emniyet içinde yeni bir paralel yapılanma oluşturuldu. Emniyet teşkilatımızın da onuruna halel getirecek görünür, görünmez odakların vesayeti altına girmesinin önüne geçecek şeffaflığa acilen kavuşması gerekir. Aksi halde vaktiyle FETÖ'nün kurduğu paralel yapının ve vesayetinin benzerinin yaşanması ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan teşkilatımızın bir güvenlik sorunu haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır."

Davutoğlu, bahsettiği soruna ilişkin çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

1 - "Organize suç örgütleri için Meclis'te acilen hem Araştırma, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.

2 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı başta bütün iddialar için derhal soruşturma başlatmalıdır.

3 - Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantılar yargı tarafından araştırılmalıdır.

4 - Acilen 'temiz eller' operasyonu başlatılmalı bütün odaklar temizlenmelidir.

5 - Başta İçişleri Bakanı bütün yetkililer derhal istifa etmelidir.

6 - Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı derhal azletmelidir.

7 - 'Siyaset-illegal yapı' ve 'siyaset-paralel' olmaması için 'siyasi ahlak yasası' çıkarılarak 'temiz siyaset' devrimi başlatılmalıdır."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.