Ahmet Davutoğlu: Türbülans seçimlere izin verilmeyecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı eylemleri ve 17 Aralık tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile bürokratik bir dikta hedeflendiğini iddia etti.

TRT 1'de Enine Boyuna programına konuşan Davutoğlu, “Gezi'yi organize edenler de 17 Aralık’ı yapanlar da Türkiye’de bir türbülans seçimi olsun istediler. Bu iki operasyon başarılı olsaydı; ki halkımız, AK Parti ve Başbakanımızın dirayetli tutumu buna izin vermedi, Türkiye’de bir türbülans seçiminden bahsediyor olacaktık. Amaç bunun üzerinden de bürokratik bir diktayı kurmaktı. Önümüzde iki seçim daha var, bir kere herkes şunu kafasına koymalı: Türkiye’de türbülans seçimlere, olağanüstü dönem görüntüsüne izin verilmeyecek” dedi.

Davutoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) cumhurbaşkanlığı seçimi için ortaya attığı çatı aday fikrinin de bir türbülans kavramı olduğunu iddia etti. “Demokrasilerde temel vardır, çatı yoktur” diyen Davutoğlu, çatı aday fikrinin siyasi mühendislik olduğunu söyledi.