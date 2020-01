Ahmet Davutoğlu: Telefon her çaldığında ürperdim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD’in Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’ndan kaçırdığı 49 kişinin MİT’in istihbarat operasyonuyla kurtarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 19 Eylül gecesi saat 11.30’da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kendisini arayarak “müjdeli haber yakınlaşıyor” dediğini kaydeden Davutoğlu, “Vatandaşlarımızın Türkiye’ye girdiğini öğrenene kadar her telefon çaldığında ürperdim” ifadelerini kullandı.

Milliyet’ten Kıvanç El’e konuşan Ahmet Davutoğlu, “Endişeli günler geçirdik. Kurtuldukları o an benim için olağanüstü bir andı, bizim için bayramdı. Hemen şükür namazı kıldım” dedi. Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘İnsan ürperiyor’

“Haberi ilk aldığınızda ne hissettiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu geceler içinde bir gelişme olacağını biliyorduk. Gece 11.30 Hakan Bey (Fidan) aradı, ‘müjdeli haber yakınlaşıyor her şey düşündüğümüz planladığımız gibi gidiyor’ dedi. Her telefon açılışta bir aksama olacak mı diye insan ürperiyor. Kurtuldukları o an benim için olağanüstü bir andı, bizim için bayramdı. Hemen şükür namazı kıldım”.

‘Gözyaşlarını tutamadı’

Sınırı geçtikleri haberi gelir gelmez, konsolosumuzla telefonla görüştüm. “Hoşgeldiniz” dedim. Sınırı geçene kadar eşine haber vermediğimizi söyledim. O da, ‘Allah sizden razı olsun’ dedi ve gözyaşlarını tutamadı. O sırada arkadan çocuk sesleri duyuyordum. Çok mutlu oldum. Konsolosumuzun eşi bir süre önce bizim misafirimizdi. Sare Hanım’ın da içi içini yiyordu. O da çok mutlu oldu. Konsolosumuzun eşine de bizzat arayarak Sare Hanım müjdeli haberi söyledi. Sınırı geçtikten sonra aradı. Sevinci paylaştılar.

İsimsiz kahramanlar

Operasyonu yürütenler, günlerce çalışıp, didinenler ve isimleri asla ortaya çıkmayanlar var. MİT mensuplarımız var çalışmayı yapan. Onları tek tek kutluyorum. İsimsiz kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işi yapan arkadaşlarla da görüşmek tanışmak istiyorum.”

‘Onur duyuyorum’

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin, IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosluğu görevlileri ve ailelerinin dün sabaha karşı 05.00’te, MİT’in özel operasyonuyla kurtarılarak Şanlıurfa’ya getirilmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 06:10’da basın toplantısı düzenledi.

Kameraların karşısına rehinelerin Türkiye’ye getirildiğini haber aldıktan hemen sonra rahatlamış ve mutlu bir ifadeyle geçen Davutoğlu, açıklamalarının ardından Bakü programını yarıda keserek yanındaki bakanlarla birlikte Şanlıurfa’ya geçti. Davutoğlu, Şanlıurfa’ya hareket etmeden önce Bakü’de düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

“Uzun bir süredir milletçe beklemekte olduğumuz haberi sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi 3 ayı aşkın bir süredir, başkonsolosumuz ve vatandaşlarımız Musul’da rehin tutulmaktaydılar. Günlerdir, haftalardır süren yoğun çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızı bu gece sabaha karşı vatandaşlarımızı aldık ve ülkemize getirdik. Haftalardır hepimizin uykusunu kaçıran, kaygılara sevk eden bu gelişmelerden sonra, bu mutlu haberi paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. Gece boyu başkonsolosluğumuzla irtibat halindeydim. Sağ salim hepsi ülkemize ulaştılar.