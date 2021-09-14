Ahmet Davutoğlu: Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Nusayriler Suriye'nin geleceğini kendileri tayin etmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriyeli Kürtlerin Türkiye için tehdit olmadığın söyledi. Davutoğlu, "Suriye'nin bütün tarafları Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Nusayriler oturarak Suriye'nin geleceğini kendileri tayin etmelidir. Biz bir şey empoze edemeyiz, etmemeliyiz de" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Rudaw'dan Maşallah Dekak'a gündemi ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede ülkenin reforma ihtiyacı olduğunu ve Kürtlerin haklarını dile getirdiğini söyleyen Davutoğlu, “Kürtlerin Rojava'da, Suriye Kürdistanı'nda otonomi, özerklik ya da federasyon taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Destekliyor musunuz, karşı mısınız?” sorusuna “Suriye'nin bütün tarafları Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Nusayriler oturarak Suriye'nin geleceğini kendileri tayin etmelidir. Biz bir şey empoze edemeyiz, etmemeliyiz de. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel gelmemeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ortadan kalktığında çok daha büyük acılar yaşanır. Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde bütün taraflar masada oturarak önce bir geçiş süreci anlaşmalı sonra da kalıcı bir anayasa ile yeni bir Suriye'yi birlikte inşa etmeliler” yanıtını verdi.

“Fakat kendileri karar alırsa federasyonun desteklenmesi gerektiğini de söylüyorsunuz…” dendiğin de ise “O Suriyelilerin alabileceği bir karar” diyen Davutoğlu, “Karşı çıkmayacak mısınız?” sorusuna “Suriyelilerin vereceği bir karar” yanıtını verdi.

Davutoğlu, “Kürtlerin de dâhil edileceği bir süreci de destekler misiniz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Burada bir şeyi ayırt etmek lazım. Kürtler PKK demek değil, PKK Kürtler değil. Tek şartı olur Türkiye'nin böyle bir durumda. Suriye'nin herhangi bir bölgesinden Türkiye'ye dönük bir tehdit oluşmaması. Bir terör örgütünün kontrolüne geçmemesi herhangi bir bölgenin. Orada Türkiye dahil her ülkenin tasarrufu olur, her ülkenin söz hakkı olur. Ama Suriye sisteminin nasıl olacağını ancak Suriyeliler karar verir. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda da Türkiye tavrını ortaya koyma hakkına sahiptir."

Davutoğlu, "ENKS ya da onlara yakın gruplar tarafından federasyon ve otonomi talebi gelirse destekler misiniz?" sorusuna "Kuzey Irak'ta, Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkilerimiz çok yoğun. Çünkü Türkiye'ye karşı herhangi bir tehdit odağı olmadı. Bütün bu silahlardan arındırılır ve terör örgütü olma niteliğini tümüyle kaybederse, ret ederse o zaman başka bir tablo ortaya çıkar. Ama bir taraftan Türkiye içerisinde de terör unsurları bulunduracaksınız sonra orada farklı isimler bulunduracaksınız bu iki yüzlü bir politika olur, bu doğru olmaz. Suriye Kürtlerinin hakkını, hukukunu koruması gereken Türkiye'dir. Suriye Kürtleri bizim için asla bir tehdit değildir. Aksine Türkiye ile ilişkiler bağlamında bir şehrin ortasından geçen tren rayları ile ayrıldığı için ilişkiler bağlamında en yakın ilişkiye sahip komşu bölgedir. Dolayısıyla onların hakkını ve hukukunu korumak, Suriye içerisinde herhangi bir yönetim kendi aralarında anlaşırsa bunlara saygı göstermek ama bir terör mevcudiyetine de asla izin vermemek gerekiyor." yanıtını verdi.