Ahmet Davutoğlu: Suriye'de sorun varsa Erdoğan'ın Soçi'de kaybetti demektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Liderler Özel'e konuk oldu. Canlı yayında konuşan Davutoğlu, gündemdeki siyasi suikast iddilarına yönelik değerlendirme yaptı. Davutoğlu, "Suriye'de sorun varsa Erdoğan'ın Soçi'de kaybetti demektir" diye konuştu.

Siyasi suikast iddiları ile ilgili olarak konuşan Davutoğlu, "Şu an bana da dostça uyarılar geliyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Liderler Özel'e konuk oldu. Davutoğlu'nun sözlerinden çıkan satırbaşları şu şekilde: "Şu an bana da dostça uyarılar geliyor" "Hepimizin teyakkuz halinde olması gerekiyor. Bizim topraklarımızda yaşayan siyasi liderlerin mücadeleye hazır ama tedbirli olmak lazım, korkarak yol alınmaz, demokrasi cesaretle konuşanların olduğu yerde yeşerir. Endişe duyduğum otoriterliğin anayasal statü bulması." "Erdoğan kitlelere korku salmaya çalışıyor" "Erdoğan'ın 28 Şubat'ı gündeme getirerek yolsuzlukların üstünü örmeye çalışıyor Erdoğan benden sonrası tufan diyerek kitlelere korku salmaya çalışıyor" "Erdoğan'ın 28 Şubat'ı gündeme getirerek yolsuzlukların üstünü örmeye çalışıyor Erdoğan benden sonrası tufan diyerek kitlelere korku salmaya çalışıyor"

"Suriye’de sorun varsa Erdoğan, Putin ile Soçi'de bir şeyleri kaybetmiş demektir"

Erdoğan'ın dış politika ile ilgili yaptıklarını da değerlendiren Davutoğlu, Suriye'de yaşananlarla ilgili olarak görüşlerini de söyledi. Davutoğlu,"Eğer Suriye'de işler iyi gitmiyorsa, Suriye’de sorun varsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi'de oturduğu masada bir şeyleri kaybetmiş demektir Suriye rejimi, Putin'in yeşil ışığı olmadan hiçbir harekette bulunamaz" dedi.