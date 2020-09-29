Ahmet Davutoğlu: Seçim desteğini kazanmak için Osman Öcalan’ı TRT'ye çıkaranlara da soruşturma açılsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6 yıl önceki Kobani olayları gerekçe gösterilerek HDP'lilerin gözaltına alınmasını hakkında "Seçim desteğini kazanmak için Osman Öcalan’ı TRT'ye çıkaranlara da soruşturma açılsın" dedi.

Davutoğlu Çözüm Süreci ile ilgili olarak "Bu, Erdoğan’ın bize devretmiş olduğu ve bir emanet olarak gördüğü bir süreçti. Bugün ise 6 yıl bekletilerek bazı dosyaların açılması salt terörle mücadele çerçevesinde ele alınamaz" dedi. Davutoğlu, soruşturmanın 6 yıl sonra yapılmasını eleştirirken, 2019 yerel seçimleri öncesinde Öcalan'ın mesajını TRT'de okutanlar hakkında da aynı şekilde soruşturma açılmasını istedi.

Davutoğlu, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yaptığı destek ziyareti sırasında çözüm süreci ve HDP'lilerin uzatılan gözaltılarına yönelik şunları söyledi:

"Erdoğan'ın emanet olarak gördüğü bir süreçti"

"Bu Erdoğan’ın bize devretmiş olduğu ve bir emanet olarak gördüğü bir süreçti. Bugün ise 6 yıl bekletilerek bazı dosyaların açılması salt terörle mücadele çerçevesinde ele alınamaz" dedi.

Karar'da yer alan habere göre Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı, Genel Başkanlığı, Başbakanlığı bana devrederken, o zaman bana iki emanetinden biri olarak çözüm sürecini sürdürme sorumluluğunu zikretti. Bu Erdoğan’ın bize devretmiş olduğu ve bir emanet olarak gördüğü bir süreçti. Diğer taraftan da kamu düzenini bozmak isteyen teröristlere karşı mücadele vardı. Şu unutulmasın, demokratik hukuk devleti kuralları içinde kamu düzenini bozan herkesle mücadele edilmiştir. Ve terörle mücadele talimatı da 23 Temmuz 2015’te tarafımdan terör örgütünün eylemleri kamu düzenini bozduğu için, polisimize askerimize yönelik saldırlar söz konusu olduğu için (verilmiştir). Hiç tereddüt edilmeden adımlar atılmıştır. Yürütülen bütün süreçler şeffaftır. Kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı gerekli tedbir alınır. Kamu düzenini bozan her türlü eylemlere karşı hareket edilirken hukuk devleti içinde hareket edilir ve hukuk hiçbir şekilde şu veya bu siyasi çıkar için araçsallaştırılamaz. Bugün ise 6 yıl bekletilerek bazı dosyaların açılması salt terörle mücadele çerçevesinde ele alınamaz.

"Öcalan'ı televizyonlara çıkaranlara da soruşturma açılsın"

"6-7 ekim olaylarında Kobani’deki gelişmeler bahane edilerek Türkiye’de kamu düzenini bozmaya dönük çok ciddi bir terör faaliyeti olmuştur. O dönemde Başbakan olarak açık ve net bir tutum sergiledim. Türkiye’de siyaset yapan herkesin her türlü terör ve şiddet eylemine karşı açık ve net bir tutum takınması gerekir. Bir aylık bir Başbakan olarak karşı karşıya kaldığımız kamu düzeni zaafını gidermek için de nasıl yoğun bir mücadele verdiğimi herkes bilir. Burada son gelişmelerle ilgili ise, bu konunun 6 yıl içinde yeterince soruşturulması için imkan varken yapılmayıp Türkiye’de tam da bir siyasi gündem değişiminin gerektiği bir şartta ve siyasiler, seçilmiş belediye başkanlarına dönük bir operasyon yapılıyorsa bu konuda da tutumumuz açıktır. Kim geçmişte veya bugün terör eylemine bulaşmışsa, teşvik etmişse mutlaka hukuki sürece tabi tutulmalıdır. Ancak eğer hukuki süreç işletilecekse, bu hukuki süreç sadece seçilmiş belediye başkanlarına siyasilere karşı değil, geçen sene yerel seçimler esnasında sırf seçim desteğini kazanmak için kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı devletin televizyonlarına çıkaranlara da aynı şekilde soruşturma açılmalıdır. Aynı şekilde İmralı’dan yetkisi olmayan bir akademisyenin çıkardığı mektup hakkında da soruşturma yapılmalı. Türkiye’de terörle mücadelede siyasiler net tavır takınmalı, ama hukuki süreçlerde de kriterler herkes için baz alınmalıdır. Çok açık suç olan TRT’ye kırmızı bültenle aranan bir teröristin çıkarılması konusunda ise, hiçbir hukuki süreç işletmemek iyi niyetle izah edilemez."