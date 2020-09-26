Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün: Erdoğan toplumla ve muhalefetle kucaklaşması gerekirken, siyasi kutuplaşmaya yöneldi

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Saymaz, Ün'ün 2017 referandumunda "Evet" için 'canla başla' çalıştığını, düğününde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yaptığını, eşinin Emine Erdoğan'a danışmanlık yaptığını hatırlatarak geçen günlerde gözaltına alınmasına çekti. Saymaz, "İstanbul Anadolu Adliyesi'nde eli bir kelepçe ile yanındaki polis memurunun bileğine bağlanmış genç adam, savcıya ifade vermek için sırasını bekliyor. Üç yıl öncesine kadar AK Parti'nin sosyal medyadaki en ünlü fedailerindi, Taha Ün" ifadelerini kullandı.

Ün, yıllar önce kendisine imzalayarak gönderdiği “100 Yıllık Terane” adlı kitabına ilişkin görüşlerini soran Saymaz'a şöyle yanıt verdi:

“O günlerde Sultan Abdülhamit ve Erdoğan'ın üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını düşünüyordum. Bu operasyonu boşa çıkarmanın yolu olarak Erdoğan'ın etrafında kenetlenmeyi gerekli görüyordum. Şimdi böyle düşünmüyorum. Bu durumun iç politikada kullanılıp heba edildiğini fark ettim. Erdoğan toplumla ve muhalefetle kucaklaşması gerekirken, siyasi kutuplaşmaya yöneldi. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına zarar veriyor.”

Ün, Saymaz'ın, “Siyasi yolculuğunun böyle sonuçlanacağını tahmin eder miydin?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Kimse için etmezdim! Bizimki böyle bir kavga değildi. 100 Yıllık Terane kitabını çoktan toplattım."

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