Ahmet Davutoğlu'ndan Gezi olayları açıklaması

Davutoğlu, Gezi eylemlerinin ilk zamanlarda sivil toplum faaliyeti olduğunu, daha sonra provakasyon hareketine döndüğünü savundu. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir kutuplaşmışız ki, o baştaki sivil toplumcu, barışçıl protestoyu bütün paketin içine koyuyor bir kesim, diğer kesim de diğer yerlerde uygulanan şiddeti görmüyor, sanki o baştaki sivil nitelik hep devam etmiş gibi davranıyor. Baştaki sivildi. O çadırların yakılması provakasyondu. Onun arkasında Türkiye bir girdaba sokulmak istendi."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde Gezi olaylarına ilişkin açıklama yapmış,“Bununla büyük bir gurur duyuyorum” demişti.