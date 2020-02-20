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Ahmet Davutoğlu'ndan Gezi olayları açıklaması

"Baştaki sivildi; çadırların yakılması provakasyondu"

20 Şubat 2020 19:12

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerin sorusu üzerine Gezi olayları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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