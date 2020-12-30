Ahmet Davutoğlu’ndan Ali Babacan’a tebrik telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 1. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı tebrik etti.

DEVA Partisi, 1. Olağan Kongresi’ni dün Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve pandemi şartları dolayısıyla hafta içi gerçekleştirilen ve yalnızca delegeler, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ve parti yöneticilerinin katıldığı kongrede Ali Babacan, tek aday olarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı arayarak tebrik etti. Babacan, Davutoğlu’na teşekkür etti.