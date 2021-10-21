Ahmet Davutoğlu: Merkez Bankası enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faizi indirmesi sonrası dövizde yaşanan yükselmeyle ilgili olarak, "TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor" dedi.

Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor. Milleti 1 ayda yüzde 15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi? KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini %50 arttırmanız yetmedi mi?" ifadelerini kullandı.