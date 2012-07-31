'Dışişleri Bakanı'nın değişeceği' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel, Dışişleri Bakanı'nın değişeceği iddiasında bulundu. Tekin, başta Suriye politikası olmak üzere CHP'nin ağır eleştirilerini alan Davutoğlu'yla ilgili, ''Siyasi kulislerde Dışişleri Bakanı'nın değişeceği konuşuluyor'' dedi.

CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın konukları CHP'den Gürsel Tekin ile Şafak Pavey'di. Ağırlıklı olarak Suriye'nin konuşulduğu programda Gürsel Tekin, "Türkiye'de Baas benzeri bir parti varsa o da CHP değil, AKP'dir" şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin bir soru üzerine de, "Ben hiçbir CHP'li arkadaşımı kendime rakip görmedim" açıklamasında bulundu.

Şafak Pavey de, "Başbakan daha 1 sene öncesine kadar Esad ve ailesiyle tatile gidiyordu" şeklinde konuştu.