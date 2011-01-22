'Ahmet Davutoğlu Energizer Tavşanı gibi'

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Gazete için Davutoğlu’nu aylarca takip eden ve bakanla birçok kez bir araya gelen James Traub, bakanı “çok zeki, yorulmak bilmez ve kendini büyütmeyi seven bir kişi, hikayelerinin kahramanı hep kendisi” diyerek tarif etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Gazetenin makalesinde dikkat çeken bazı noktalar şöyle:- Sırplar ve Boşnaklar 2009 yılında zorlu bir süreçten geçiyordu. Batılıların çabaları sonuç vermeyince Ahmet Davutoğlu devreye girdi. Davutoğlu müzakere sürecini anlatırken “Altı ayda Belgrad’ı 5, Saraybosna’yı 7 kez ziyaret ettim” dedi. Sonunda anlaşmanın genel hatları belli oldu.Davutoğlu son noktayı koymadan önce Boşnak lider Haris Siladziç ile Saraybosna Havalimanı’nda buluştu. Siladziç sürekli sigara içiyordu. Davutoğlu ise sigara içmeme kuralına burada bir istisna yaptı. Anlatırken “Ben içtim o içti” diyor. Sonunda Siladziç özürü kabul etti. Kriz aşıldı. Davutoğlu bu diplomatik yönteme “Boşnak gibi içme” adını takıyor.- Ahmet Davutoğlu olağanüstü bir kişilik: çok zeki, yorulmak bilmiyor ve kendini büyütüyor, onun hikayelerinde kahraman hep kendisi. Erdoğan ve Davutoğlu ortak bir vizyona sahip: Eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarında etkili yükselen bir Türkiye. “Biri ‘Türkiye’yi kim kaybetti’ diye sorduğunda bu bir hakarettir. Çünkü Türkiye’nin ‘biz’in parçası olarak görülmediği anlamına gelir” diyor. Erdoğan ve Davutoğlu’nun hırslarının tanımı bu: “biz”in parçası olmak. ... Taraf tutmaktan bahsedilince bunun Soğuk Savaş’a ait bir terim olduğunu söylüyor. “Biz yüzümüzü Doğu’ya ya da Batı’ya dönmüyoruz” diyor. Ama Türkiye’nin mahallesinde komşularla sıfır sorun yaşamak zor.- Davutoğlu (51) Konyalı. İngilizcesi mükemmel ancak zaman zaman ekleri kullanmaması dili sonradan öğrendiğinin işareti. Belli belirsiz bıyığının altında hep kibar ve eğlenen bir gülümseme var. Muhafazakar olmasına ve eşinin türban takmasına rağmen laik elitler arasında da şaşırtıcı derecede popüler. Stratejik Derinlik isimli 600 sayfalık kitabı okunduğundan çok tanınıyor. Bu kitaba “Felsefi Derinlik”, “Kültürel Derinlik”, “Tarihi Derinlik” gibi eserlerle devam etmek istiyor. Davutoğlu’nun yardımcıları bu kitabı büyüleyiçi buluyor. Ancak Türkiye uzmanı araştırmacılardan Henri Barkey “mumbo jumbo” (karmakarışık, anlamsız) olduğunu söylüyor.- İran ile ilgili ise Türkiye’nin çıkarlarını saklamıyor. “Ekonomimiz büyüyor. İran bizim Asya’ya açılan tek koridorumuz” diyor. ... İran’ın batıyla yaptığı ilk nükleer takas anlaşması işe yaramayınca Türkiye ve Brezilya geçenbaharda Başkan Obama‘ya devreye girmeyi teklif ettiler. Davutoğlu hemen çılgınca rutinine başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ona Energizer Tavşanı diyor. (Energizer pilleri reklamlarda pili asla bitmeyen bir tavşanla tanıtılıyor.) Tahran’a yaptığı 7’nci ziyarette 18 saatte anlaşmaya vardı.