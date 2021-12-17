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Ahmet Davutoğlu'dan hükûmete: Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi, acilen seçim kararı alın!

“Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz!"

17 Aralık 2021 14:06

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin bir günde 425 TL eridiğini belirterek hükûmete “acilen seçim kararı alın!” çağrısında bulundu.

Merkez Bankası’nın dövize beşinci müdahale haberinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz! Dün 4.250 TL ile 275 $ alınabiliyordu, bugün 250 $! Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi! Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!” dedi.

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