Davutoğlu: Eğer yanlış bir atama yapılmışsa inşallah yeni hükümet ortaklığında ele alınır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Davutoğlu’nun bağımsız hareket edeceğini düşünmüyorum. Kamuda bu kadar atamayı yapmamalı" eleştirisine cevap verdi. "Ben şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. gerekli olmayan hiçbir atama yapılmamıştır" diyen Davutoğlu, "Eğer yanlış atama olduğu iddia ediliyorsa, inşallah hükümet ortaklığı kurulduktan sonra ele alınır konuşulur" diye konuştu.

Davutoğlu, Bosna Hersek ziyareti öncesinde havalimanında açıklamalar yaptı. Davutoğlu, "Asırlarca bir arada yaşadığımız, beşeri unsur olarak da hep gönlümüzün bir parçasında yer etmiş özel bir toplum. 1990’lı yıllarda çok büyük ızdıraplar yaşadı" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Asırlarca bir arada yaşadığımız, beşeri unsur olarak da hep gönlümüzün bir parçasında yer etmiş özel bir toplum. 1990’lı yıllarda çok büyük ızdıraplar yaşadı. Son 10 yılında da Bosna’da ve Balkanlarda çok büyük acılar yaşadı. Toplumumuzun Bosna’ya bakışı her zaman derinden içten olmuştur. Biz de bu çerçevede her zaman Ak Parti olarak bosna hersek’in yanında olmaya devam edeceğiz.

Savaş esnasında bosna’dan getirdiğimiz öğrenciler, Malezya’da onlarcasıyla, gençlerin nasıl acılar çektiğini bazıları aldıkları vefat haberleriyle annelerinin babalarının nasıl büyük ızdıraplar yaşadığına şahit olmuşumdur. Bu savaş çocukları bugün büyüdüler. Bir barış toplumu oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Bizler, bir daha böyle acılar yaşanmaması için yapılması gerekenleri yapmaya gayret ettik.

Srebrenitsa insanlığın vicdan sembolüdür de. Srebrenitsa’da 8 bine aşkın kardeşimiz, BM’nin gözleri önünde katledildiler. Bu kardeşlerimizin cenazeleri zamanla ortaya çıkarıldı ve şimdiye kadar defnedilen kurbanların sayısı 6241’e ulaştı. İnşallah bu ziyaretimizde 136’sı daha ebedi istirahatlerine uğurlanacak. Bu soykırım tescil edildi. Türkiye bosna ile ikili ilişkileri bağlamında her zaman destek verdi, vermeye devam edecek.

Bosna Hersek, Türkiye, Sırbistan üçlü mekanizmasını kurduk. Sorunların aşılması için çok büyük çabalar sarf ettik. Her zaman Bosna Hersek’te etnik dini barışın sağlanmasını zaruri gördük. Bu ziyaretimde 20’nci yıl dönümü törenlerine katılacağım, diğer taraftan bosna hersek ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Ziyaretimizin bugünkü kısmında ikili görüşmelere ağırlık vereceğiz. İnşallah yarın da Srebrenitsa’da olacağız. Ziraat Bankası’nın Srebrenitsa şubesini de açacağız. Daha önce özellikle soykırım esnasında doğu bosna’dan koparılan nüfusun oraya geri dönmesi için yaptığımız yardımlar vardı. 100 milyon euroluk bir paket halinde. Fakir halkın evlerine dönmeleri için. Bu yardımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.

Soru&cevap

Dün akşam Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları var. Diyor ki, “Davutoğlu’nun bağımsız hareket edeceğini düşünmüyorum. Kamuda bu kadar atamayı yapmamalı. Kurulacak yeni hükümet yapmalı diyor.” Ne diyorsunuz?

Her şeyden önce meşru hükümet etmenin belli kuralları vardır. Ülkenin sorumluluğu sizin üzerinizdedir. Hükümet oluşum sürecinde, daha önceki hükümet görevini sürdürürken işler durmaz, bürokrasi durmaz. Ben şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. gerekli olmayan hiçbir atama yapılmamıştır. Eğer yanlış atama olduğu iddia ediliyorsa, inşallah hükümet ortaklığı kurulduktan sonra ele alınır konuşulur. Ama biz hükümet ederken türkiye’yi bir an bile sahipsiz bırakmayız.

Elimizden geldiği kadar kısa sürede kuracağız ama işlerin yavaşlamasına izin vermeyiz. Bütün bürokrasiye net bir mesaj da gönderdim. İşi aksatan tek bir bürokrat olursa gereği yapılır. Geçmişte yaşadık, hükümet kurma geciktiği zaman ekonomik siyasi bürokrasisi durur. Ama ülkenin işleri beklemez.

Defansif olmadan söylüyorum. Hükümet ettiğimiz her an, hükümet etmenin gereği neyse onu yaparız.

Kılıçdaroğlu’nun benimle ilgili endişelenmesine gerek yok. Önce kendi partisiyle ilgili kaygılarını gidersin. Biz başka partilerin içişlerine müdahil olmadık. Onun da bizim sayın cumhurbaşkanımızla ilişkilerimiz, başka husus konusunda kaygı beyan etmesini doğru görmüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamını hükümet kurma müzakerelerinin maddesi haline getirmemek lazım.