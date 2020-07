Ahmet Davutoğlu: Belindeki silah nedeniyle kendini hukuk yerine koyan anlayış hukuk devletine gölge düşürmektedir

Gelecek Partisi'nin önümüzdeki dönem planları Bu bağlamda konuşmamın son bölümünde partimizin önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Son Parti Başkanlık Kurulu toplantısında aldığımız kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, bundan sonraki kamuoyu açıklamalarımızı evden değil, bugün İstanbul İl Başkanlığımızdan olduğu gibi sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kurumsal mekanlarımızdan yapacağız. Ancak, riskin hala devam ettiğini de göz önünde bulundurarak kurallarına kurul ve birim toplantılarını dijital ortamda yapmayı sürdüreceğiz. İkinci olarak, tadilat çalışmaları tamamlanmakta olan Genel Merkezimizin açılışını da bu ay içinde gerçekleştirerek kurumsallaşma yönünde güçlü bir adım daha atmış olacağız. Genel Merkezimizdeki çalışmalarımız Sağlık Politikaları Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda planlanacak ve uygulanacaktır. Üçüncü olarak, karantina sürecinde her türlü olumsuz şarta rağmen ivmesini kaybetmeyen teşkilatlanma çalışmalarını ivmesi artarak devam ettireceğiz. Şu anda 53 il başkanımız 172 ilçe başkanımız atanmış bulunmaktadır. Ayrıca Ankara’da 200, İstanbul’da 150, Konya’da 50, İzmir’de 40 mahalle başkanımız da görevlendirilmiş durumdadır. Bütün illerimizde bu çalışmalar hızla devam etmektedir. Size bir müjde olarak ifade etmek isterim ki, Büyük Kongre yapma şartı olan 41 ilimizde il kongrelerimizi yapma noktasına gelmiş bulunuyoruz. 81 ilimize atamalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayarak hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız. Dördüncüsü, daha önce duyurduğumuz aylık ekonomi değerlendirmelerinin ilkini ekonomi kurul üyelerimizle birlikte basın toplantısı şeklinde yine sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek 15 Haziran’da gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda hem ekonomide gelecek vizyonumuzun ana esaslarını hem de her bir sektör ve sorun alanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planlarımızı sizlerle paylaşacağız. Beşincisi, AR-GE birimimiz tarafından sürdürülen Koronavirüs sonrası Dünya ve Türkiye ile ilgili olarak yürütmekte olduğumuz çalışmasını tamamlayarak bir vizyon dökümanı olarak kamuoyumuza sunacağız. Altıncısı, iki hafta önce Part-içi Eğitim Birimimiz tarafından başlatılan Geleceğe-Bakışlar programı haftalık vizyon konuşmaları şeklinde sürdürülecektir. Yedincisi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile başlattığımız “Gençlerle Geleceğe Doğru” başlıklı interaktif sohbet programımız ülkemizin her kesiminden ve her bölgesinden gençlerimize açık bir şekilde aylık peryotta sürdürülecektir. Ve nihayet gelecek vizyonumuz açısından son derece önemli bir adım daha atıyoruz. Önümüzdeki günlerde uzmanların da katıldığı “Yeni Anayasa ve Yönetim Sistemi” çalışma grubunu oluşturacağız. Bu çalışma grubunun hazırladığı ilkesel nitelikli yeni anayasa ve yönetim sistemi taslağını yaz ayları içinde yapmayı planladığımız Büyük Kongremize sunmayı planlıyoruz. Bu çalışma ile sayın Bahçeli’nin reform çağrısı çerçevesinde daha da otoriterleştirilmeye çalışılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı alternatif demokratik sistem teklifimizi ortaya koyacağız.