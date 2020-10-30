Ahmet Davutoğlu: Başbakanlığım dönemi aldığım milyonlarca lira tutan hediyeleri kayıtlı olarak devletimize bıraktım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde aldığı tüm hediyeleri kaydederek görevden ayrılırken Hazine'ye bıraktığını söyledi.

"Devlet adamı hediye almaz" diyen ve zamanında bir genelge çıkartan Davutoğlu, "Hediye alanlar rahatsız oldular. Başbakanlığı bıraktığım gün aldığım bütün hediyeyi, milyonlarca lira tutan hediyeyi 1936 yılında çıkan kanun gereği neyse Hazineye bıraktığım için bile problem oldu. Devlet adamı hediye almaz alınan hediyelerin de hepsinin geri verilmesi lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hediye Kanunu'nu uygulamak ahlak değil, görevdir. Ben görevimi yaptım.

Bunu niye söylüyorum? Hediye kavramı Doğu'da rüşvetle bir şekilde özleştiyse, bir Ortadoğu ülkesine gittiğinizde, ‘hediye' başka anlam taşır. Devlet adamı hediye almaz. Hediye Doğu'da yaygın, Batı'da değil. Başkasını bilmem ben hediye aldım, ayrılırken de hepsini kayıtlı olarak devletimize bıraktım.

Bir devlet adamı, evinde otururken almayacağı şeyi, eğer devlet adamı olarak alıyorsa çok net söylüyorum o hediye değildir.

(Davutoğlu, devlet içinde kendisine niçin karşı çıkıldığına ilişkin şu iddiada bulundu)Kibir vardı, şatafat vardı onlara savaş açtım. Devlet adamı hediye alamaz diye genelge yayınladım ben. Hediye alanlar rahatsız oldular. Başbakanlığı bıraktığım gün aldığım bütün hediyeyi, milyonlarca lira tutan hediyeyi 1936 yılında çıkan kanun gereği neyse Hazineye bıraktığım için bile problem oldu. Devlet adamı hediye almaz alınan hediyelerin de hepsinin geri verilmesi lazım.

Bir gün iktidar olursam, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım. Yolsuzluklara savaş açacağım. Bir tek devlet yetkilisi yurtdışından hediye almayacak. Benim dönemim bir daha tekrar nasip olursa en küçük memurdan cumhurbaşkanlığına kadar bir tek devlet memuru hediye alamayacak, hediye görüntüsü altında rüşvet alamayacak.

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