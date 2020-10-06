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Ahmet Davutoğlu: 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız

"Velilerimize sesleniyorum, okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe şartlarının uygulanması talebinde bulunun"

06 Ekim 2020 21:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime, yeniden devam edilmesi kararını değerlendirirken, kararı almakta geç kalındığını belirterek, "Tam 7 ay geçti. 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız ve eğitimi muallakta bıraktınız. Milli Eğitim Bakanı okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemlerde bile milli eğitimi bir sonraki döneme hazırlamayı beceremedi" dedi.

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