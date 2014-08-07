Abdullah Cömert davasında polis memuru yine tutuklanmadı

Gezi eylemleri sırasında Hatay'da Abdullah Cömert'i Akrep aracından attığı gaz fişeği ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Ahmet Kuş'un tutuklanma talebi yine reddedildi.

Cömert ailesinin avukatı Hatice Can'ın tutuklama istediği dilekçesinde Kuş hakkında kanunun öngördüğü bir maddenin belirtilmemesi nedeniyle eksik ceza istendiği de ortaya çıktı. Aynı suçlama ile Ankara'da yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında olası kastla öldürme suçundan istenen 25 yıla kadar ceza, suçta kamu malı olan tabancayı kullandığı için 33 yıl 4 aya çıkmıştı. Ancak Ahmet Kuş hakkında açılan davada Hatay Başsavcılığı'nın "gaz fişeğini" kamu malı saymaması nedeniyle 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ankara'da tutuklu, Hatay'da tutuksuz

Kemal Göktaş’ın Milliyet'teki haberine göre, Cömert'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Kuş hakkındaki iddianamede "olası kastla" öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kuş hakkındaki tutuklama talepleri daha önce de "görevinin başında olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

Avukat Can, davanın açıldığı Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama talebini reddetmesi üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara itiraz etti. Can, sanık polisin davanın ilk duruşmasına katılmadığına ve duruşmada okunmayan bir sağlık raporu sunduğuna dikkat çekti.

Can'ın dilekçesinde, "Dosyaya sunulan rapor sağlıklı değildir. Hangi kurumdan alındığı belli olmadığı gibi kamu çalışanı olan bir görevlinin sevk işleminin nasıl yapıldığı anlaşılmamıştır. Bu nedenle rapor kabul edilemez, yok sayılmalıdır. Duruşmaya katılmaması kaçma şüphesinin var olduğunu eklinde değerlendirilmeli ve tutuklanmalıdır. Suçun niteliği, toplumda uyandırdığı infial, etki, sanığın kaçıyor olması, delilleri karartma şüphesi, tutuklamanın asıl olması gerektiği halde polis memuru olduğu için korunuyor olması toplumun adalete olan inancının ağır şekilde zedelemektedir" denildi.

Dilekçede ayrıca Gezi eylemleri sırasında Ankara'da Ethem Sarısülük'ü tabancayla vurduğu iddiasıyla yargılanan polis Ahmet Şahbaz'ın, savcının hakkındaki suçlamayı "meşru müdafa sınırını kaza sonucu aşmak" yerine "olası kastla öldürmek" olarak değiştirmesi üzerine duruşmada tutuklandığı da hatırlatıldı. Buna rağmen Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kuş'un tutuklanması istemiyle Cömert ailesinin avukatı Hatice Can'ın yaptığı başvuruyu reddetti.

Ankara'da 33 yıl, Hatay'da 25 yıl

Ethem Sarısülük'ün vurulmasıyla ilgili davada savcı Cuma Doğan, Şahbaz'ın eyleminin, meşru müdafaa değil, olası kastla öldürme olduğunu belirterek sanığın 20 yıldan 25 yıla kadar hapsini istemişti. Savcı Cuma Doğan, sanığın kamuya ait bir aracı (tabancayı) suçta kullandığı için cezanın 3'te 1 oranında artırılmasını istemişti. Böylece Ahmet Şahbaz hakkında istenen cezanın alt sınırı 26 yıl 8 ay, üst sınırı ise 33 yıl 4 aya çıkmıştı.

Abdullah Cömert davasında ise iddianameye hazırlayan savcılık Türk Ceza Kanunu'ndaki açık hükme rağmen suçta kullanılan gaz fişeği nedeniyle 3'te 1 ceza artırımı yoluna gitmedi. Böylece tabancayla "olası kast" sonucu öldürme suçundan yargılanan Şahbaz hakkında 33 yıla kadar hapis istenirken, yine bir kamu malı olan gaz fişeği ile öldürme suçundan yargılanan Kuş 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Balıkesir'e gidecek

Bu arada Yargıtay'ın "güvenlik gerekçesiyle" Abdullah Cömert davasının Balıkesir'de görülmeye devam etmesine karar vermesine rağmen dosya henüz Yargıtay'dan Hatay'daki mahkemeye gönderilmedi. Dosyanın Hatay'a gelmesinin ardından Balıkesir'e mahkeme kanalıyla gönderilecek olması nedeniyle davanın uzayacağı belirtildi.