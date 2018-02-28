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Spor

Ahmet Çalık'ın göbeği kupaya damgasını vurdu

Çalık, fazla kilolarını veremiyor

28 Şubat 2018 16:21

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmaya Ahmet Çalık'ın görüntüsü damga vurdu. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

Bir türlü kilo veremiyorlar

Geçen yıl Tudor'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil. Şu anda tedavisi devam eden Jason Denayer'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi.

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Ahmet ÇalıkGalatasaraygöbekfazla kilo

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