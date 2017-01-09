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Spor

Ahmet Çalık için son teklif

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne yaptığı teklifi 2 milyon Euro'ya yükseltti

09 Ocak 2017 12:11

Savunma hattında takviye isteyen Galatasaray, A Milli Takım forması giyen Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için görüşmelerini sürdürüyor. 
 
Ahmet Çalık'ın, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a transferin gerçekleşmesini çok istediği ve bu konuda kendisine gerekli kolaylığın yapılması ricasında bulunduğu bildirildi. 
 
Sözleşmesi 2018’de bitecek olan oyuncudan para kazanmak isteyen Gençlerbirliği'nin, Ahmet Çalık'ın gitmesine onay vereceği düşünülüyor.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in de, genç savunmacıyı kadroda görmek konusunda oldukça istekli olduğu ve Galatasaray'ın bu doğrultuda Ankara ekibine 2 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.

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