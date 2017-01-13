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Spor

Ahmet Çalık: Hayallerimi süsleyen kulübe geldim

“İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız"

13 Ocak 2017 18:57

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, transfer haberini ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek "Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen yere geldim" dedi.

Adaptasyon sürecini atlatıp bir an önce elinden geleni yapmak istediğini belirten Ahmet Çalık, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" diye konuştu.


“Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık"

 

Transfer süreci ile ilgili konuşan Ahmet Çalık, sözlerine şöyle devam etti: "Evde oturuyordum. Söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Menajerim aradı, 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum."

 

“İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız"



Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini de sözlerine ekleyen Çalık, "Çok sabırsızım bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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