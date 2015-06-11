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Spor

Ahmet Çakar'ın 52 ay hapsi isteniyor

Şansal Büyüka, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ahmet Çakar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu

11 Haziran 2015 21:08

Lig TV'deki Maraton programının yapımcısı Şansal Büyüka'nın, 'hakaret etti' iddiasıyla Ahmet Çakar'a yaptığı suç duyurusu savcılık tarafından kabul edildi. Çakar'ın 6 aydan 52.5 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şansal Büyüka'nın, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Savcısı Emin Aydinç incelemesini tamamlayarak Çakar'la ilgili iddianameyi hazırladı.

Sporx'in haberine göre, Savcı Aydinç, şüphelinin alenen zincirleme hakaret suçunu işlediği kanaatine vararak TCK'nın 125/2-4,43/1 ve 53. maddeleri uyarınca Çakar için 6 aydan 52.5 aya kadar hapis cezası istedi.

 

 

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