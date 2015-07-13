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Spor

Ahmet Çakar'dan Van Persie yorumu: 32 yaşında millet dede oluyor

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni transferi Robin Van Persie'nin maliyetini eleştirirken ilginç bir benzetme yaptı

13 Temmuz 2015 18:28

Fenerbahçe'nin flaş transferi Robin Van Persie, ezeli rakipleri kıskandırırken, Hollandalı yıldızın yüksek maliyeti eleştirileri de beraberinde getirdi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol ' programının yorumcularından Ahmet Çakar, Fenerbahçe 'nin yeni Robin van Persie transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski hakem, "Beyler, yaş 32. 32 yaşında millet dede oluyor. 32 yaşındaki bir adama sadakat parası, ilave parası, maç başı vs. 3 yılda toplam 30 milyon Euro'ya yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün her konuda anlaştığı Hollandalı futbolcu, dün gece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan binlerce Fenerbahçe taraftarı tarafından karşılanmıştı.

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