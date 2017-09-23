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Spor

Ahmet Çakar'dan olay derbi yorumu 

"Fenerbahçe kaybederse Ağustos'ta Avrupa'yı Eylül'de de Süper Ligi bitirmiş olur" "Porto'yu Porto'da yenen Beşiktaş, Kadiköy'de de Fenerbahçe'yi yenebilir

23 Eylül 2017 14:38

\"Fenerbahçe kaybederse Ağustos\'ta Avrupa\'yı Eylül\'de de Süper Ligi bitirmiş olur\"

\"Porto\'yu Porto\'da yenen Beşiktaş, Kadiköy\'de de Fenerbahçe\'yi yenebilir. Ancak...\"

İSTANBUL-(DHA) Spor yazarı ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, haftanın mücadelesi olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
10 Numara Muhabbet kanalında açıklamalarda bulunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özellikle Sarı Lacivertliler için çok önemli olduğunu söyledi. Ahmet Çakar \"Öyle bir derbiki bir takım kaybederse fazla toz kalkmaz.Beşiktaş kaybeder derki \"Fazla önemli değil. 34.haftanın sonuna bakacağız. Telafi ederiz.\" ama Fenerbahçe kaybederse işler değişir. Öncelikle 13 yıllık Kadiköy\'de ki Fenerbahçe üstünlüğü biter. Artı Fenerbahçe ligde çok geride kalır. Duruluyor gibi olan sular tekrar çalkalanmaya başlar.Aykut Kocaman, oyuncular ve Aziz Yıldırım tartışılır tekrar. Büyük ama büyük problemler olur ve bu sezon evinde oynadığı hiç bir maçı kazanamamış olur. İşte bu durum Fenerbahçe\'ye çok zarar verir. Hatta daha iddialı konuşayım  Fenerbahçe kaybederse Ağustos\'ta Avrupa\'yı, Eylül\'de de Süper Ligi bitirmiş olur. Bu dakikadan bu Beşiktaş, bu Galatasaray, bu Başakşehir ve bu Trabzonspor varken Fenerbahçe şampiyon olamaz. Fenerbahçe yenerse ne olur camia tekrar kenetlenir, Aykut Kocaman toparlar ve takım kendine gelir. Dolasıyla bu derbi bir takım için çok kritik bir maç\" ifadelerini kullandı.
\"PORTO\'YU PORTO\'DA YENEN BEŞİKTAŞ, KADİKÖY\'DE DE FENERBAHÇE\'Yİ YENEBİLİR. ANCAK...\"
Beşiktaş\'ın Kadiköy\'de daha avantajlı ve önde olan takım olduğunu belirten Çakar \"İki takıma baktığında futbolcu kalitesi, rahatlık, form durumuna baktığımızda Beşiktaş her konuda daha önde. Matematik var sonuçta; Porto\'yu Porto\'da yenen Beşiktaş, Kadiköy\'de de Fenerbahçe\'yi yenebilir. Ancak kağıt üzerinde bunu söylemek kolay ancak Kadiköy\'un büyülü atmosferi, 55 bin Fenerbahçeli\'nin baskısı da göz önüne alırsak 3 ihtimal de bitebilir bu maç\" şeklinde konuştu.
Haftanın derbiden sonra ki en zevkli mücadelesi olarak Bursaspor-Galatasaray maçının olacağını belirten Çakar, BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına şu değerlendirmeyi yaptı:
\"Bursaspor-Galatasaray çok zevkli bir maç. Bence 3 ihtimalli bu karşılaşmada. Galatasaray favori kesin yener diyemem. Sanki berabere bitecek gibi bir his var içimde.\" değerlendirmesinde bulundu. 

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