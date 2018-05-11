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Spor

Ahmet Çakar'dan, Kocaman'a: Şenol Güneş için dikiş nerede, kan nerede diyordun; peki kupa nerede?

Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a gönderme

11 Mayıs 2018 02:02

Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor’un oldu. Diyarbakır’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, 56. kupayı müzesine götürdü. 


Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, maçın ardından Aykut Kocaman ile ilgili 2 tweet attı. Daha önce attığı tweetlerle Aykut Kocaman'ı eleştiren Çakar, ''Seyisin takımı'' yazarak ''Diyarbakır da maç sonucu.  Akhisar 3 - Seyisin takımı 2'' dedi.
20 dakika sonra bir paylaşım daha yapan Çakar, Aykut Kocaman'ın olduğu bir görsel seçerek, ''Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol güneş için cakmak nerede dikiş nerede kan nerede diyordun.Peki KUPA NEREDE???'' dedi.


 

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